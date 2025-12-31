Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 10:10

Оливье, каким вы его еще не пробовали: 10 рецептов на любой вкус

10 лучших рецептов оливье 10 лучших рецептов оливье Фото: Shutterstock/FOTODOM
У оливье долгие годы существует множество вариаций. За полтора века он пережил смену эпох, вкусов и гастрономических привычек — от роскошных ресторанов XIX века до домашних новогодних застолий. Сегодня этот салат легко подстраивается под любые запросы: можно сделать его с мясом, птицей, без колбасы, без яиц, без картофеля или вовсе в кетоформате.

В этой подборке собраны самые удачные и интересные версии оливье — от исторически реконструированных до современных и облегченных. Все рецепты разные по настроению, но одинаково праздничные. Выбирайте тот, который подойдет именно вам.

Царский оливье по мотивам XIX века

Исторический оливье сильно отличается от привычного нам салата. В его основе — отварной рябчик или куропатка, телячий язык, раковые шейки и домашний соус провансаль. Все ингредиенты нарезаются мелким кубиком и соединяются в сложную, но гармоничную композицию. Такой салат выкладывают горкой и украшают яйцами, салатными листьями и морепродуктами. Вкус получается насыщенным, глубоким и по-настоящему праздничным.

Советская классика с докторской колбасой

Тот самый вариант, без которого сложно представить Новый год. Отварной картофель, морковь, яйца, зеленый горошек, маринованные огурцы и вареная колбаса соединяются под щедрой заправкой из майонеза. Салату важно дать настояться — тогда вкус становится мягким и цельным. Это простой и понятный рецепт, который любят за стабильно хороший результат.

Веганский оливье Веганский оливье Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
с

Оливье с яблоком — свежо и неожиданно

Добавление кисло-сладкого яблока делает салат заметно легче. Оно придает сочность и легкую фруктовую ноту, которая отлично сочетается с маринованными огурцами и колбасой. Такой оливье особенно хорош для тех, кто устал от слишком плотных праздничных блюд, но не готов отказаться от классики.

Веганский оливье без колбасы и яиц

Веганская версия сохраняет узнаваемый вкус за счет правильной нарезки и удачной заправки. Картофель, морковь, огурцы и горошек дополняются нутом, который заменяет белковую составляющую. Соус на основе растительного майонеза с горчицей и лимонным соком делает салат насыщенным, но легким.

Оливье с говядиной — сытно и по-домашнему

Отварная говядина придает салату более плотный и мясной вкус. В сочетании с классическими овощами и яйцами получается вариант, который часто готовят для больших семейных застолий. Такой оливье особенно хорош после того, как настоится, когда все ингредиенты пропитываются заправкой.

Вариант с копченой колбасой

Копченая колбаса делает вкус салата ярче и выразительнее. Она хорошо сочетается с отварными овощами и свежим огурцом, добавляя легкую пикантность. Этот вариант выбирают, когда хочется отойти от привычной докторской, но сохранить знакомую структуру блюда.

Оливье со свежими огурцами

Свежий огурец добавляет салату легкость. Вкус получается более живым, особенно если дополнить его небольшим количеством лука. Такой оливье готовится быстро и хорошо подходит не только для праздников, но и для обычного ужина.

Нежный оливье с курицей

Куриное филе делает салат мягким и менее жирным по вкусу. В сочетании с овощами, солеными огурцами и горошком получается сбалансированный вариант, который нравится тем, кто не любит колбасу. Этот рецепт легко адаптировать под более диетический формат.

Советский рецепт оливье Советский рецепт оливье Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кето-оливье без крахмала

Версия для тех, кто придерживается низкоуглеводного питания. Картофель заменяют цветной капустой, а менее жирным салат делает авокадо. В качестве белка используют курицу или говяжий язык, а заправку готовят на основе майонеза без сахара. Вкус остается узнаваемым, но состав становится принципиально другим.

Тот самый советский оливье

Максимально традиционный вариант, знакомый нескольким поколениям. Колбаса, отварные овощи, яйца, огурцы, горошек и майонез соединяются в салате. Именно этот рецепт чаще всего называют «настоящим» и готовят из года в год без изменений.

