12 марта 2026 в 18:00

Хочется морепродуктов, а кошелек не радует: котлеты из крабовых палочек

Хочется морепродуктов, а кошелек не радует: котлеты из крабовых палочек Хочется морепродуктов, а кошелек не радует: котлеты из крабовых палочек Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Я знаю, о чем вы сейчас подумали: котлеты из крабовых палочек — это звучит как кулинарное преступление или студенческая шутка. Но не торопитесь, попробуйте приготовить это блюдо, оно и правда вкусное.

Начнем с главного — крабовые палочки должны быть качественными, никакого рыбного фарша с разбавленным крахмалом. Возьмите 250 граммов палочек и натрите их на крупной терке, получится такая воздушная стружка, пахнущая морем. К ним отправляйте 100 граммов твердого сыра, натертого на мелкой терке, чтобы он равномерно распределился и при плавлении создал ту самую тягучую сердцевину. В отдельной миске смешайте одно яйцо с двумя столовыми ложками сметаны, добавьте щепотку соли, немного черного перца и сушеный укроп, который здесь удивительно к месту. Соедините жидкую смесь с сухими ингредиентами и добавьте две столовые ложки муки, чтобы масса стала достаточно густой для лепки.

Теперь самое интересное — формирование котлет с секретом. Возьмите небольшую горсть крабовой массы, разомните в лепешку, в центр положите кубик сыра, лучше моцареллы или любого другого, который хорошо плавится, и защипните края, чтобы сыр оказался замурован внутри. Обваляйте котлетку в панировочных сухарях, смешанных с кунжутом для хруста и красоты. Разогрейте в сковороде растительное масло слоем в полсантиметра и обжаривайте котлеты с двух сторон до золотистой корочки, на среднем огне, чтобы сыр успел расплавиться, а палочки не подгорели. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир, и подавайте с долькой лимона и соусом тартар. Внутри вас ждет сюрприз — тягучая сырная нить, соединяющая нежную крабовую текстуру с хрустящей корочкой.

  • Совет: крабовые палочки для котлет лучше брать слегка подмороженными — так они легче трутся на терке и масса получается более нежной и однородной. И еще один важный момент: не пересаливайте фарш, потому что и палочки, и сыр уже содержат достаточно соли, лучше добавить свежемолотого перца и щепотку паприки для цвета.

  • Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 265 ккал, белки — 11,2 г, жиры — 17,4 г, углеводы — 16,3 г.

Ранее мы поделились рецептом салата «Селедка под шубой»

