Гости будут в восторге: тарталетки с крабовыми палочками и авокадо

Гости будут в восторге: тарталетки с крабовыми палочками и авокадо Гости будут в восторге: тарталетки с крабовыми палочками и авокадо Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если добавить в привычный крабовый салат тропические ноты, получится блюдо, которое удивит даже искушенных гостей. Он готовится за пятнадцать минут, а выглядит как ресторанная закуска.

Для начала займитесь заправкой. В миске смешайте две столовые ложки оливкового масла, сок половины лайма, чайную ложку меда и немного острого соуса, хотя бы каплю табаско. Добавьте мелко нарубленный пучок кинзы и дайте заправке настояться, пока вы режете остальное. Крабовые палочки, грамм 200, нарежьте некрупным кубиком, примерно сантиметр на сантиметр, чтобы они чувствовались в салате, а не превращались в кашу. Одно спелое манго очистите от кожуры и тоже нарежьте кубиками, стараясь, чтобы они были одного размера с палочками. Авокадо выбирайте мягкое, но не перезревшее, чтобы держало форму, нарежьте аналогично и сразу сбрызните соком лайма, чтобы не потемнело.

Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте заправку и аккуратно перемешайте двумя лопатками, чтобы не повредить нежную текстуру авокадо. Теперь самое эффектное — подача. Купите готовые тарталетки из песочного теста, они продаются в любом супермаркете, и наполните их салатом незадолго до подачи, чтобы тарталетки не размокли. Сверху украсьте маленьким листиком мяты или кинзы, а если хотите совсем по-ресторанному, положите на каждую тарталетку по ложке красной икры.

  • Совет: если манго попалось слишком волокнистое или кислое, добавьте в заправку чуть больше меда, а авокадо выбирайте с темной кожурой — оно более маслянистое и лучше сочетается с крабовыми палочками. Наполняйте тарталетки прямо перед подачей, чтобы они оставались хрустящими и не размокали от сочной начинки.

  • Пищевая ценность на 100 г (с тарталеткой): калорийность — 175 ккал, белки — 4,8 г, жиры — 9,6 г, углеводы — 17,2 г.

Не так давно мы поделились рецептом воздушных пончиков на кефире

Оксана Головина
О. Головина
