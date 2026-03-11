Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Готовим самые воздушные пончики на кефире за 15 минут

Готовим самые воздушные пончики на кефире за 15 минут
Запах свежего дрожжевого теста из бабушкиной духовки — это, конечно, классика жанра, занимающая полдня. Кефир позволяет приготовить тесто, которое не требует длительного расстаивания, а жарка во фритюре превращает его в облачка с хрустящей корочкой.

В кастрюльку вылейте стакан кефира, добавьте два яйца, щепотку соли и пару столовых ложек сахара. Не нужно взбивать миксером, просто размешайте вилкой до однородности. Отдельно просейте стакан с четвертью муки с половиной чайной ложки соды и щепоткой разрыхлителя. Соедините сухую и жидкую смеси. Тесто должно получиться гуще, чем на оладьи, но мягче, чем на вареники. Оно будет слегка липнуть к рукам — это нормально, мукой больше не забивайте, иначе пончики получатся резиновыми.

Теперь самое веселое. Налейте в сотейник или глубокую сковороду растительное масло без запаха слоем примерно в два пальца. Хорошо разогрейте. Мокрыми руками (так тесто не будет липнуть) отщипывайте кусочки размером с грецкий орех, быстро скатывайте в шарики и бросайте в масло. Не кладите много сразу, им должно быть свободно. Они на глазах начнут расти, пузыриться и золотиться. Как только одна сторона станет румяной, переверните их шумовкой.

Готовые пончики выложите на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Пока они горячие, обильно посыпьте сахарной пудрой, смешанной с ванилином. Можно сделать глазурь: смешайте полбанки сгущенного молока со столовой ложкой какао и столовой ложкой мягкого сливочного масла. Обмакните каждый пончик. Подавайте с холодным молоком и закрытыми от удовольствия глазами.

  • Совет: самая частая ошибка при жарке пончиков — недостаточно разогретое масло. Опустите в него деревянную шпажку: если вокруг нее сразу побежали пузырьки, можно смело начинать. А чтобы пончики не впитывали лишний жир, после жарки выложите их на решетку, а не на бумажное полотенце — так пар будет свободно выходить, и корочка останется хрустящей даже на следующий день.

Оксана Головина
О. Головина
