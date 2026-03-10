Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 10:10

Баурсак — пончики, которые пышнее дрожжевых и не черствеют по три дня

Татарские пончики: рецепт Татарские пончики: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Казахстане, Башкирии и Татарстане без баурсака не обходится ни один праздник: свадьбы, рождение детей. Эти шарики из дрожжевого теста, обжаренные во фритюре, получаются воздушными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. В отличие от обычных пончиков, они не черствеют по три дня и остаются такими же мягкими, как в первый час.

Смешайте 500 г просеянной муки, 1 ст. л. сахарного песка, 1 ч. л. соли и 1 пакетик сухих дрожжей (10 г). В отдельной посуде взбейте 2 яйца, влейте 200 мл теплого молока и 50 г растопленного сливочного масла. Соедините жидкую смесь с сухой и замесите мягкое, чуть липнущее тесто. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1,5 часа — за это время тесто увеличится вдвое и станет пышным.

Тесто подошло — пора приступать к самому интересному. Раскатайте его в пласт толщиной примерно в сантиметр, можно чуть толще, до полутора. Нарежьте ромбиками или квадратиками.

Теперь внимание: масла не жалейте! Наливайте в казан или глубокую сковороду слоя 3–4 сантиметра, чтобы баурсаки в нем купались, а не лежали на дне. Как масло хорошо разогреется, забрасывайте первую партию. Шумовкой постоянно мешайте, переворачивайте, чтобы подрумянились равномерно со всех сторон. Как станут золотистыми и красивыми — вылавливайте и на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Пусть лишнее масло стекает.

Подавать их можно по-разному: полить медом или растопленным сливочным маслом, посыпать сахарной пудрой.

  • Есть старинный башкирский секрет: чтобы баурсаки получились особенно пышными и красивого желтого цвета, яйца для теста нужно предварительно заморозить, а потом разморозить при комнатной температуре. И еще — закладывайте тесто в еще холодное масло и только потом начинайте нагревать, тогда баурсаки будут расти прямо на глазах.

Медовый десерт, который готовят на все праздники в Чувашии, аналог чак-чака: готовим медовые колобки йава.

Читайте также
Пончики теперь пеку дома: простое дрожжевое тесто — и они вздуваются при жарке как пухляши
Общество
Пончики теперь пеку дома: простое дрожжевое тесто — и они вздуваются при жарке как пухляши
Сочный татарский элеш с курицей: вкуснейший пирожок, в котором море бульона
Семья и жизнь
Сочный татарский элеш с курицей: вкуснейший пирожок, в котором море бульона
Яблочный пирог на песочном тесте: французы пекут его именно так
Семья и жизнь
Яблочный пирог на песочном тесте: французы пекут его именно так
Натираю картошку и обжариваю до золота. Решти — моя новая любовь, вкуснее драников в сто раз
Общество
Натираю картошку и обжариваю до золота. Решти — моя новая любовь, вкуснее драников в сто раз
Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона»
Семья и жизнь
Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона»
пончики
татарские рецепты
выпечка
рецепты
рецепт
быстрый рецепт
кулинария
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Бывший замминистра обороны РФ не попадет в СИЗО из-за болезни
Евросоюз решил призвать силы природы для защиты от России
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.