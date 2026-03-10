Баурсак — пончики, которые пышнее дрожжевых и не черствеют по три дня

В Казахстане, Башкирии и Татарстане без баурсака не обходится ни один праздник: свадьбы, рождение детей. Эти шарики из дрожжевого теста, обжаренные во фритюре, получаются воздушными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. В отличие от обычных пончиков, они не черствеют по три дня и остаются такими же мягкими, как в первый час.

Смешайте 500 г просеянной муки, 1 ст. л. сахарного песка, 1 ч. л. соли и 1 пакетик сухих дрожжей (10 г). В отдельной посуде взбейте 2 яйца, влейте 200 мл теплого молока и 50 г растопленного сливочного масла. Соедините жидкую смесь с сухой и замесите мягкое, чуть липнущее тесто. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1,5 часа — за это время тесто увеличится вдвое и станет пышным.

Тесто подошло — пора приступать к самому интересному. Раскатайте его в пласт толщиной примерно в сантиметр, можно чуть толще, до полутора. Нарежьте ромбиками или квадратиками.

Теперь внимание: масла не жалейте! Наливайте в казан или глубокую сковороду слоя 3–4 сантиметра, чтобы баурсаки в нем купались, а не лежали на дне. Как масло хорошо разогреется, забрасывайте первую партию. Шумовкой постоянно мешайте, переворачивайте, чтобы подрумянились равномерно со всех сторон. Как станут золотистыми и красивыми — вылавливайте и на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Пусть лишнее масло стекает.

Подавать их можно по-разному: полить медом или растопленным сливочным маслом, посыпать сахарной пудрой.

Есть старинный башкирский секрет: чтобы баурсаки получились особенно пышными и красивого желтого цвета, яйца для теста нужно предварительно заморозить, а потом разморозить при комнатной температуре. И еще — закладывайте тесто в еще холодное масло и только потом начинайте нагревать, тогда баурсаки будут расти прямо на глазах.

