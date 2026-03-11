Постное овсяное печенье без масла — пять ингредиентов, а вкус как у любимой сдобы

Беру бананы, овсяные хлопья и мед — и готовлю постное овсяное печенье без масла и яиц, которое тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для Великого поста или полезного перекуса.

Его необычность в том, что всего пять ингредиентов превращаются в ароматное, мягкое печенье, которое по вкусу ничуть не уступает традиционной сдобе, а банан и мед дают натуральную сладость без грамма сахара. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые печенья с хрустящей корочкой и нежной, чуть влажной серединкой, в которой чувствуются кусочки грецких орехов и пряная нотка корицы.

Они такие сытные и ароматные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай. Идеальный вариант для тех, кто держит пост, но не хочет отказывать себе в маленьких радостях.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 стакана овсяных хлопьев, 2 спелых банана, 1,5 ст. ложки меда, 1/4 стакана грецких орехов, 1/2 ч. ложки соды (гашеной лимонным соком), 1/2 ч. ложки корицы. Бананы разомните вилкой в пюре. Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупки, смешайте с банановой массой. Добавьте мед, измельченные орехи, корицу и гашеную соду. Тщательно перемешайте до однородности.

Из полученного теста сформируйте небольшие печенья и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

