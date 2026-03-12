Вкусная закуска: хрустящие трубочки из лаваша — внутри тянущаяся начинка и орехи

Разрезал — и потекло: эта сырная закуска разлетается со стола за минуты. Снаружи лаваш получается румяным и хрустящим, а внутри — мягкий расплавленный сыр с медом и орехами.

Готовится закуска очень быстро и выглядит эффектно, поэтому отлично подходит для гостей или уютного вечера с бокалом вина. Нежный камамбер после запекания становится кремовым и тянущимся, мед добавляет легкую сладость, а орехи дают приятный хруст и аромат.

Ингредиенты: лаваш — 2 листа, сыр камамбер — 100 г, мёд — 1 ст. л., грецкие орехи — 3–4 шт. (можно заменить кешью или фундуком).

Камамбер нарежьте небольшими кусочками. Орехи крупно порубите. Лаваш разрежьте на прямоугольники. На край каждого кусочка выложите немного сыра, полейте мёдом и посыпьте орехами. Сверните плотные трубочки.

Выложите трубочки на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при 180 °C около 8–10 минут, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим. Подавать лучше сразу, пока сыр внутри мягкий и тянущийся.

