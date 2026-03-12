Бюджетная версия роллов: лаваш с крабовыми палочками и сливочным сыром

Тонкий армянский лаваш — это удивительное изобретение человечества, он прощает любые ошибки и дружит с любыми начинками. Для этого рецепта вам понадобится один большой лист, который лучше разрезать на четыре прямоугольных куска, чтобы удобнее было сворачивать. Теперь приготовьте начинку. 200 г сливочного сыра, можно взять обычный «Филадельфия» или любой другой без добавок, разомните вилкой в миске. Добавьте к нему мелко нарезанный зеленый лук, целый пучок, и зубчик чеснока, пропущенный через пресс, чтобы появилась легкая пикантность. Крабовые палочки, граммов 200, нарежьте не кубиками, а тонкой соломкой вдоль волокон, так они будут лучше распределяться по лавашу и не создадут грубых комков.

Теперь самое ответственное — сборка. Каждый прямоугольник лаваша смажьте сырной смесью тонким слоем, оставляя свободными края примерно по сантиметру с каждой стороны. Поверх сыра разложите соломку из крабовых палочек, стараясь, чтобы она лежала равномерно, без проплешин. Если хотите удивить гостей, добавьте несколько каперсов или мелко рубленных маринованных огурчиков — кислинка оттенит сливочную нежность. Теперь сверните лаваш в плотный рулетик, начиная с длинной стороны, но не как коврик, а слегка натягивая, чтобы внутри не образовывалось пустот.

Получившиеся рулеты заверните в пищевую пленку каждый по отдельности и отправьте в холодильник на час, а лучше на два. За это время сыр пропитает лаваш, но не размягчит его полностью, и структура станет идеальной для нарезки. Достаньте рулеты, снимите пленку и нарежьте острым ножом на кусочки шириной примерно 2,5 см. Теперь у вас есть два пути: подавать их холодными, украсив зеленью, или обжарить на сковороде. Я предпочитаю второй вариант, потому что теплый лаваш с расплавленным сыром внутри — это отдельный вид гастрономического наслаждения. Обжаривайте роллы с двух сторон на сливочном масле до золотистой корочки, буквально по минуте на сторону, и выкладывайте на блюдо, застеленное салфеткой. Подавайте немедленно.

Совет: чтобы рулет легче нарезался и не разваливался, обязательно выдержите его в холодильнике под легким прессом не меньше часа — можно положить сверху разделочную доску или плоскую тарелку. Для обжаривания выбирайте смесь сливочного и растительного масла, так корочка получится золотистой и особенно ароматной.

Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 215 ккал, белки — 7,6 г, жиры — 10,8 г, углеводы — 21,4 г.

