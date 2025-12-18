Кето-оливье — классика, которая не вредит талии: и вкусно, и быстро

Кето-оливье — классика, которая не вредит талии: и вкусно, и быстро

Главная задача в кетоверсии любимого салата — исключить корнеплоды с высоким содержанием крахмала (картофель и морковь). Мы используем авокадо и цветную капусту, чтобы воссоздать нужную текстуру.

Вам понадобится 300 г отварного куриного филе или говяжьего языка (лучше всего для кето). Нарежьте мясо мелким кубиком.

Теперь замена картофелю. Отварите соцветия цветной капусты (примерно 300 г) до мягкости, но не переварите. Остудите и нарежьте кубиком, имитируя картофель. Добавьте 1 спелое авокадо, нарезанное кубиком. Оно придаст кремовость и заменит часть жира.

Подготовьте остальные компоненты: отварите 4 яйца вкрутую, остудите и нарежьте кубиком. Нарежьте кубиком 3–4 средних маринованных огурца (проверьте, чтобы в рассоле не было сахара!). Мелко нарежьте 1/2 пучка зеленого лука. Исключаем горошек. Он содержит много углеводов!

Для заправки возьмите 150 г майонеза, обязательно приготовленного на основе разрешенных масел, например, оливкового, или приготовьте домашний.

Добавьте 1 чайную ложку дижонской горчицы без сахара и 1 столовую ложку сока лимона. Посолите и поперчите.

В большой миске соедините мясо, цветную капусту, авокадо, яйца, огурцы и зеленый лук. Заправьте салат и осторожно перемешайте.

Дайте салату настояться в холодильнике 30 минут перед подачей.

Совет: чтобы сделать салат более сытным, добавьте в него 100 граммов нарезанных черных оливок или 1 столовую ложку оливкового масла.

