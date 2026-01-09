Французские волованы с грибным рагу. Нежная выпечка и ароматная начинка — классика на скорую руку

Эта изящная закуска родом из Франции сочетает в себе воздушную слоеную выпечку и насыщенную начинку, создавая идеальный баланс текстур и вкуса. Нежные хрустящие корзинки из слоеного теста (волованы) идеально контрастируют с ароматным и сытным грибным рагу в сливочном соусе. И хотя блюдо выглядит по-ресторанному сложно, его приготовление отнимет у вас не больше получаса, если использовать готовую основу.

Для приготовления вам понадобится: 6 готовых заготовок волованов из слоеного теста, 500 г свежих шампиньонов, луковица, 200 мл сливок 20%, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. муки, соль, черный перец, свежий тимьян для аромата. Запеките волованы согласно инструкции на упаковке до золотистого цвета. Для рагу мелко нарежьте лук и грибы. В сотейнике растопите масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Присыпьте мукой, перемешайте и влейте сливки. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 5–7 минут до загустения соуса. Приправьте солью, перцем и тимьяном. Осторожно наполните теплые волованы готовым рагу, украсьте веточкой тимьяна и подавайте немедленно.

