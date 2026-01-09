Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 12:30

Французские волованы с грибным рагу. Нежная выпечка и ароматная начинка — классика на скорую руку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта изящная закуска родом из Франции сочетает в себе воздушную слоеную выпечку и насыщенную начинку, создавая идеальный баланс текстур и вкуса. Нежные хрустящие корзинки из слоеного теста (волованы) идеально контрастируют с ароматным и сытным грибным рагу в сливочном соусе. И хотя блюдо выглядит по-ресторанному сложно, его приготовление отнимет у вас не больше получаса, если использовать готовую основу.

Для приготовления вам понадобится: 6 готовых заготовок волованов из слоеного теста, 500 г свежих шампиньонов, луковица, 200 мл сливок 20%, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. муки, соль, черный перец, свежий тимьян для аромата. Запеките волованы согласно инструкции на упаковке до золотистого цвета. Для рагу мелко нарежьте лук и грибы. В сотейнике растопите масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Присыпьте мукой, перемешайте и влейте сливки. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите 5–7 минут до загустения соуса. Приправьте солью, перцем и тимьяном. Осторожно наполните теплые волованы готовым рагу, украсьте веточкой тимьяна и подавайте немедленно.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Творог, овсянка, банан и яблоко! Пеку полезное печенье без сахара и муки. Идеально для перекуса
Общество
Творог, овсянка, банан и яблоко! Пеку полезное печенье без сахара и муки. Идеально для перекуса
Классический бисквит, орешки и сливочный крем — торт «Золотой фазан». Богатство, которое говорит само за себя
Общество
Классический бисквит, орешки и сливочный крем — торт «Золотой фазан». Богатство, которое говорит само за себя
Готовлю на праздничный стол за 10 минут: закусочный рулет из 3 ингредиентов
Семья и жизнь
Готовлю на праздничный стол за 10 минут: закусочный рулет из 3 ингредиентов
В магазине стоит дорого, а дома получается бюджетно и вкусно: печеные перчики с начинкой — лучшая закуска к вину
Общество
В магазине стоит дорого, а дома получается бюджетно и вкусно: печеные перчики с начинкой — лучшая закуска к вину
Богатый железом салат из трех ингредиентов: так вкусно и просто, что можно готовить хоть каждый день
Общество
Богатый железом салат из трех ингредиентов: так вкусно и просто, что можно готовить хоть каждый день
рецепты
закуски
салаты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса
Производство на «Запорожстали» встало из-за блэкаута
Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили
«Нашли документы»: ВС России обнаружили грузинских наемников в ДНР
Инфляция опустошила кошельки жителей Прибалтики
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
В Иране оценили ход переговоров с Россией по поставкам газа
В России выросли штрафы за один вид нарушений
Черный Mercedes Долиной у дома в Хамовниках попал на видео
Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане
Снежный апокалипсис парализовал Москву: прогноз погоды, будут ли рекорды
Запорожца скрутили после призыва лишать жизни российских военных
Кличко открыто призвал киевлян покинуть город
В Иране посоветовали Трампу заняться собственной страной
«Пик прошли»: москвичам рассказали, когда закончится метель
Депутаты Верховной рады оказались на грани «холодной смерти»
Блэкаут в Белгороде, удар по Орлу: как ВСУ атакуют РФ 9 января
Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 1 327 дронов ВСУ
ВС России расширили зону контроля сразу в нескольких регионах
Долина не пришла на встречу с Лурье для передачи ключей от квартиры
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.