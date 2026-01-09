Классический бисквит, орешки и сливочный крем — торт «Золотой фазан». Богатство, которое говорит само за себя

Этот торт — синоним праздничного изобилия и классического вкуса, где каждая деталь говорит о щедрости и мастерстве. Воздушный бисквит, несколько видов отборных орехов и бархатистый сливочный крем создают гармоничную композицию, которая впечатляет не только вкусом, но и своим нарядным, «богатым» видом. Это десерт для особого случая, когда хочется порадовать гостей проверенной временем элегантностью и безупречным сочетанием текстур.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита: 6 яиц, 180 г сахара, 180 г муки, 30 г молотого фундука; для крема и прослойки: 600 мл жирных сливок (33%), 200 г сахарной пудры, 200 г смеси очищенных орехов (фундук, грецкий, миндаль); для сиропа: 100 мл воды, 50 г сахара, 2 ст. л. коньяка (по желанию). Орехи для прослойки слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. Яйца взбейте с сахаром до увеличения втрое, аккуратно вмешайте просеянную муку с молотым фундуком. Выпекайте в разъёмной форме (24 см) при 180 °C 25–30 минут. Остывший бисквит разрежьте на три коржа. Сливки охладите и взбейте с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Сварите сироп из воды и сахара, остудите и добавьте коньяк. Пропитайте коржи сиропом, смажьте кремом и обильно пересыпьте рублеными орехами. Соберите торт, покройте кремом полностью и украсьте цельными орехами и золотистой посыпкой. Дайте пропитаться 6–8 часов в холодильнике.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.