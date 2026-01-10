Назван средний размер страховой пенсии в 2026 году

Средний размер страховой пенсия по старости в 2026 году составит более 27 тыс. рублей в месяц, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). По его словам, расчеты Социального фонда уже произведены.

По расчетам бюджета Социального фонда, средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей в месяц, — сказал Панеш.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 7,6% с 1 января 2026 года. Он уточнил, что в среднем эта выплата для первой категории граждан вырастет до 27 тыс. рублей в месяц. Прибавку автоматически получат примерно 38 млн граждан. Кроме того, в январе начислят надбавки пенсионерам, которым в декабре исполнилось 80 лет, и тем, кто получил I группу инвалидности.

До этого финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.