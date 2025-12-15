Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 09:58

Стало известно, как изменится размер страховых пенсий в январе 2026 года

Депутат Говырин: 1 января 2026 года на 7,6% повысят страховые пенсии по старости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 7,6% с 1 января 2026 года, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Алексей Говырин. Он уточнил, что в среднем эта выплата для первой категории граждан вырастет до 27 тыс. рублей в месяц.

Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек, а фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек. Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тыс. рублей в месяц, — отметил Говырин.

Прибавку автоматически получат примерно 38 млн граждан. Кроме того, в январе начислят надбавки пенсионерам, которым в декабре исполнилось 80 лет, и тем, кто получил I группу инвалидности. Повышенную пенсию также получат пожилые люди, которые незадолго до этого ушли с работы на заслуженный отдых, и граждане, заботящиеся о нетрудоспособных родственниках.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что пенсионеры в декабре 2025 года получат ряд дополнительных выплат, включая досрочную январскую пенсию. По ее словам, также это касается надбавки для достигших 80-летия.

