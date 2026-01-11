Число жертв лавин во Франции увеличилось BFMTV: число погибших под лавинами лыжников во Франции увеличилось до трех

Число погибших лыжников после схода нескольких лавин на юго-востоке Франции увеличилось до трех, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на лыжный курорт. Там уточнили, что еще один человек получил тяжелые травмы.

(На лыжном курорте. – NEWS.ru) Ареш-Бофор погиб мужчина, который катался на лыжах вне трассы, — отметили журналисты.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в горах Грузии произошел сход лавины, которая накрыла группу российских туристов. Снежная масса обрушилась на группу из около 20 лыжников и сноубордистов. Спасатели более трех часов извлекали пострадавших из-под снежного завала. Инцидент произошел в районе вершины Тетнульди в Верхней Сванетии.

Позднее оказалось, что граждане России не пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Тетнульди в регионе Сванетия в Грузии. Инструктор курорта Ирина Осина уточнила, что снегом засыпало только одну девушку, гражданку Грузии, ее удалось извлечь из-под завала невредимой.

До этого выяснилось, что в испанской части Пиренеев в результате схода снежной лавины погибли три человека. Инцидент был зафиксирован в горном районе недалеко от курорта Пантикоса.