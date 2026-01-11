Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 02:51

Число жертв лавин во Франции увеличилось

BFMTV: число погибших под лавинами лыжников во Франции увеличилось до трех

Фото: : Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Число погибших лыжников после схода нескольких лавин на юго-востоке Франции увеличилось до трех, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на лыжный курорт. Там уточнили, что еще один человек получил тяжелые травмы.

(На лыжном курорте. – NEWS.ru) Ареш-Бофор погиб мужчина, который катался на лыжах вне трассы, — отметили журналисты.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в горах Грузии произошел сход лавины, которая накрыла группу российских туристов. Снежная масса обрушилась на группу из около 20 лыжников и сноубордистов. Спасатели более трех часов извлекали пострадавших из-под снежного завала. Инцидент произошел в районе вершины Тетнульди в Верхней Сванетии.

Позднее оказалось, что граждане России не пострадали в результате схода лавины на горнолыжном курорте Тетнульди в регионе Сванетия в Грузии. Инструктор курорта Ирина Осина уточнила, что снегом засыпало только одну девушку, гражданку Грузии, ее удалось извлечь из-под завала невредимой.

До этого выяснилось, что в испанской части Пиренеев в результате схода снежной лавины погибли три человека. Инцидент был зафиксирован в горном районе недалеко от курорта Пантикоса.

Франция
лыжники
лавины
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита Блиновской подала кассационную жалобу на ее приговор
В Турции заявили, что Трамп забивает последние гвозди в мировой порядок
«Возможно, это намек»: на Западе поразмыслили об ударе «Орешником»
В Воронеже 13 домов получили повреждения из-за атаки БПЛА
Часть американских ракет Tomahawk в Нигерии не сработали
Известный певец погиб в авиакатастрофе после пророческого сна
Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР
Стало известно об успехах ВС РФ при охоте на «Бабу-ягу»
Фаза Луны сегодня, 11 января: не верим обольстителям, избегаем агрессии
Число жертв лавин во Франции увеличилось
Сборная Египта по футболу вырвала победу у Кот-д'Ивуара
«Огонь велся по всему, что шевелится»: посол РФ рассказал о захвате Мадуро
В Калининградской области целый город лишился водоснабжения
Покер Хуснутдинова в НХЛ помог «Бостону» разбить «Рейнджерс»
Посол рассказал, что случилось с ПВО Венесуэлы во время атаки США
США ударили по 35 целям ИГ в Сирии
Чекап после Нового года: терапевт назвала ключевые исследования и анализы
Названы три участницы нового сезона «Ледникового периода»
Маск назвал Великобританию фашистским государством
Министр обороны Бельгии усомнился, что страна готова к «войне будущего»
Дальше
Самое популярное
Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
Россия

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.