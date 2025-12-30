Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 02:08

Три лыжника погибли при сходе лавины в районе популярного курорта

Гражданская гвардия Испании сообщила о гибели лыжников в Пиренеях из-за лавины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Трагедия произошла в испанской части Пиренеев, где в результате схода снежной лавины погибли три человека. Инцидент случился в горном районе недалеко от популярного курорта Пантикоса в провинции Уэска, сообщила гражданская гвардия Испании на своей странице в социальной сети X.

Двое мужчин и одна женщина погибли, еще одна женщина получила легкие ранения, — говорится в официальном заявлении.

Лавина сошла на высоте примерно двух тысяч метров над уровнем моря. Сотрудники спасательных служб оперативно прибыли в район происшествия. Обстоятельства трагедии, включая точное местоположение группы и маршрут их движения, на данный момент выясняются.

Ранее в Крыму объявили экстренное предупреждение о высокой лавинной опасности. Из сообщения регионального управления МЧС России следует, что оно будет действовать в течение двух дней — 29 и 30 декабря. Угроза возникла из-за перемещения системы фронтальных разделов, что создало опасные условия в Крымских горах. Ведомство предупреждает о значительной вероятности чрезвычайных ситуаций. Населению настоятельно рекомендуется воздержаться от выходов в горно-лесную местность и избегать зон, где возможен сход лавин.

