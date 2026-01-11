Стало известно об успехах ВС РФ при охоте на «Бабу-ягу»

За месяц боевой работы ВС РФ сбили около 80 тяжелых дронов ВСУ с названием «Баба-яга», сообщил РИА Новости старший расчета российских беспилотников с позывным Енот. По его словам, после смены участка фронта борьба с данными беспилотниками стала для его группы приоритетной задачей.

Либо пехота передавала, что дрон завис над ними или прошел рядом, либо я сам выявлял цель и уничтожал. В среднем за месяц вышло порядка 80 пораженных аппаратов, — заявил Енот.

По данным бойца, борьба велась в основном в ночные часы. Отмечается, что операторы действовали как по указаниям пехоты, так и в режиме свободного поиска целей.

Ранее порядка 10 украинских БМП CV90 шведского производства были уничтожены на Сумском направлении, сообщил командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. По его информации, средняя стоимость одной единицы составляет $10–12 млн (782–938 млн рублей). В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Кроме того, российские военные начали дистанционно блокировать логистику ВСУ, отправляя на борьбу с вражеским автотранспортом FPV-дроны «Бумеранг». Разработанные московскими инженерами дроны теперь могут с воздуха сбрасывать на дороги противоавтомобильные шипы.