Маск назвал Великобританию фашистским государством

Маск: Великобритания превратилась в фашистское государство и тюремный остров

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Великобритания превратилась в фашистское государство, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. По его словам, страна превратилась в «тюремный остров» из-за множества тысяч арестов граждан из-за комментариев и постов в Сети.

Тюремный остров, — сказано в публикации.

За год в Британии было задержано более 12 тысяч человек за посты в соцсетях. Маск прямо обвинил британские власти в отходе от принципов свободы слова.

Ранее сообщалось, что в Британии могут заблокировать соцсеть Маска. Причина заключается в действиях чат-бота Grok, который генерировал непристойный контент, в том числе с супругой наследника престола Кейт Миддлтон, а также создавал изображения откровенного характера с детьми. Стармер уже распорядился провести срочную проверку и представить варианты дальнейших мер.

До этого миллиардер раскритиковал приговор Королевского суда Кардиффа, осудившего мужчину на 20 месяцев за расистские оскорбления. Он назвал Великобританию полицейским государством. Также Маск сообщил, что судья Ллойд-Кларк освободила из-за переполненности тюрем мужчину, осужденного за изнасилование несовершеннолетней.

