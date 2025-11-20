Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 17:51

Захарова назвала неприемлемым надругательство над памятью жертв фашизма

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Надругательство над памятью жертв фашизма неприемлемо для Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Дипломат так прокомментировала вещи, которые выставили на торги в Германии, передает ТАСС.

Наши деды и отцы освободили Освенцим и разгромили нацизм в Европе. Для нас абсолютно неприемлемо кощунственное надругательство над памятью жертв фашизма. Где эта толерантная Европа? Перед чем она смирилась?возмутилась Захарова.

Дипломат указала, что на торги выставили карточку гестапо с информацией о расстреле узника гетто в Восточной Пруссии в июле 1942 года. Также аукцион предложил документы о казнях, о медицинских опытах в гитлеровских застенках. Торги проводит аукционный дом в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Захарова задалась вопросом, «чьи ботинки целует» Европа. Происходящее она описала как «стыд и позор», вспомнив, кто творил эти массовые расправы над людьми во времена Второй мировой войны.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия никогда не позволит принижать и подвергать сомнению роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. Он напомнил, что Москва твердо стоит на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала.

Мария Захарова
МИД РФ
фашисты
жертвы
память
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские биатлонисты направили обращение в международную комиссию IBU
«Нужно наводить мосты»: глава Индийского делового совета о любви к России
Москва, Петербург, Казань: AirAsia планирует связать Россию со всей Азией
Появились кадры обмена телами погибших солдат
Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году
В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС
Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС
В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине
Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить
Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС
Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут
В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах
Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала
Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки
В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине
Суд отправил в колонию регионального министра
В России стартовала «Елка желаний»
В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств
«Даже Оруэлл не додумался»: Захарова назвала санкции США идиотизмом
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.