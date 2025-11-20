Захарова назвала неприемлемым надругательство над памятью жертв фашизма

Надругательство над памятью жертв фашизма неприемлемо для Москвы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Дипломат так прокомментировала вещи, которые выставили на торги в Германии, передает ТАСС.

Наши деды и отцы освободили Освенцим и разгромили нацизм в Европе. Для нас абсолютно неприемлемо кощунственное надругательство над памятью жертв фашизма. Где эта толерантная Европа? Перед чем она смирилась? — возмутилась Захарова.

Дипломат указала, что на торги выставили карточку гестапо с информацией о расстреле узника гетто в Восточной Пруссии в июле 1942 года. Также аукцион предложил документы о казнях, о медицинских опытах в гитлеровских застенках. Торги проводит аукционный дом в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Захарова задалась вопросом, «чьи ботинки целует» Европа. Происходящее она описала как «стыд и позор», вспомнив, кто творил эти массовые расправы над людьми во времена Второй мировой войны.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия никогда не позволит принижать и подвергать сомнению роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. Он напомнил, что Москва твердо стоит на принципах незыблемости решений Нюрнбергского трибунала.