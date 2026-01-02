Новый год — 2026
Это не тирамису и не чизкейк, а лучше! Яблочный шедевр в одном стакане

Это не тирамису и не чизкейк, а лучше! Яблочный шедевр в одном стакане Это не тирамису и не чизкейк, а лучше! Яблочный шедевр в одном стакане Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда времени совсем нет, но хочется сладкого, этот десерт выручает безотказно. Все смешиваем прямо в стакане, без мисок, миксеров и лишней посуды. Получается нежный слоеный кремовый десерт, который легко подать даже гостям.

Возьмите 150 мл густого йогурта без добавок, 2 ст. л. сгущенки, 4–5 кусочков печенья (примерно 40 г), 1 маленькое яблоко весом около 120 г, 1 ч. л. лимонного сока и 1 щепотку корицы.

Натрите яблоко на крупной терке, сразу полейте его лимонным соком, чтобы сохранить цвет. Печенье поломайте на мелкие кусочки.

В стакан объемом 250–300 мл выложите первым слоем половину печенья, затем положите 2–3 ст. л. йогурта, добавьте половину яблочной массы и капните немного сгущенки — около 1 ст. л.

Повторите слои: печенье, йогурт, яблоко. Сверху положите оставшуюся сгущенку и посыпьте щепоткой корицы.

Поставьте стакан в холодильник на 10 минут, чтобы слои пропитались. Десерт готов через 15 минут от начала приготовления.

  • Добавьте 20 г темного шоколада, натертого сверху, если хотите ярче вкус.

  • Замените йогурт на творожный сыр — получится плотнее и сытнее.

  • Калорийность — около 180 ккал на 100 г; время приготовления — 15 минут.

Посмотрите рецепт шарлотки с яблоками по-французски на нашем сайте.

