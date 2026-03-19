19 марта 2026 в 07:10

Эти кофейные облака — элегантный акцент для десерта. Воздушный крем с тонкой горчинкой, который преобразит даже простой пломбир

Союз кофе и сливок — беспроигрышная классика, знакомая по аффогато и глясе. Этот рецепт предлагает более мягкую и утонченную версию: облако воздушных сливок, настоянных на аромате эспрессо, добавляет десерту изысканную горчинку, не нарушая гармонию вкуса.

Что понадобится

Холодные сливки 33% — 250 мл, сахарная пудра — 25 г, ванильный сахар — 1 ч. л., порошок эспрессо или растворимый кофе — 1–2 ч. л.

Как готовлю

В высокую охлажденную емкость наливаю ледяные сливки, добавляю сахарную пудру, ванильный сахар и кофейный порошок. Начинаю взбивать миксером на минимальной скорости, чтобы ингредиенты соединились и не разбрызгивались.

Примерно через минуту постепенно увеличиваю обороты до средних, а затем и до высоких. Взбиваю до появления четких, устойчивых пиков, когда крем не опадает и держит форму на венчике.

Готовые кофейные сливки можно сразу использовать как топинг или переложить в кондитерский мешок для красивой подачи.

