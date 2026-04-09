09 апреля 2026 в 05:20

Адвокат рассказал, на что имеют право заключенные в СИЗО и колонии

Адвокат Вершинин: заключенные в СИЗО имеют право на медпомощь

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лица, содержащиеся в следственных изоляторах, обладают правом на получение медицинской помощи, заявил NEWS.ru адвокат Станислав Вершинин. По его словам, заключенным также положено индивидуальное спальное место и обеспечение питанием.

Каждый осужденный, независимо от места отбывания наказания, сохраняет ряд гарантированных законом прав. Они имеют возможность получать медицинскую помощь, включая бесплатное обследование и лечение в учреждениях ФСИН. В случае необходимости их могут перевести в гражданскую больницу. Также им положено индивидуальное спальное место, условия для питания и соблюдения санитарно-гигиенических норм, — поделился Вершинин.

Он отметил, что осужденные могут без ограничений по количеству и продолжительности встречаться с адвокатом, такие визиты проходят без контроля содержания беседы. По словам адвоката, также они имеют право на подачу жалоб и предложений лично, через администрацию или по почте, при этом цензура таких обращений запрещена.

Для осужденных также предусмотрены свидания с родственниками. Их количество зависит от режима — обычно от двух до шести краткосрочных и длительных встреч в год. Администрация учреждений обязана принимать меры для обеспечения этих прав, а их нарушение можно и нужно обжаловать, — заключил Вершинин.

Ранее адвокат Альберт Халеян предупредил, что в ходе самообороны недопустимо стремиться добить нападающего. По его словам, закон разрешает применять любые меры против агрессора лишь при непосредственной угрозе жизни.

Общество
адвокаты
законы
СИЗО
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
