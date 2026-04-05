Россиянам объяснили, как не сесть за самооборону Адвокат Халеян: при самообороне нельзя наносить добивающие удары

Во время самообороны нельзя пытаться добить нападавшего, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Альберт Халеян. Он пояснил, что закон разрешает наносить любой вред агрессору только при реальной угрозе жизни.

По словам юриста, следствие часто видит превышение полномочий там, где меры защиты явно не соответствуют характеру нападения, и попытка самозащиты кончается для оборонявшегося тюремным сроком. Добивающие удары и погони за преследователями трактуются правоохранителями не как оборона, а как осознанная расправа. Ключевым фактором для суда остается степень опасности посягательства в конкретный момент времени.

Когда человека душат, бьют ножом, нападают группой или врываются в дом с явной угрозой для жизни, рамки самообороны гораздо шире, — отметил эксперт.

Халеян подчеркнул, что при внезапном нападении в темноте закон учитывает невозможность трезво оценить масштаб угрозы. Чтобы не стать фигурантом дела, юрист советует прекращать сопротивление сразу после исчезновения опасности и немедленно фиксировать все следы борьбы.

Ранее адвокат Станислав Вершинин заявил, что преступники становятся рецидивистами из-за трудностей с адаптацией и враждебности общества. По его словам, граждане, отбывшие наказание в местах лишения свободы, могут вернуться в то же неблагополучное окружение и вновь преступить закон.