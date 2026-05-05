Шесть лет за самооборону? Как беременная жена бойца СВО попала за решетку

В Архангельской области осудили 31-летнюю местную жительницу после эпизода самообороны, утверждают СМИ и Telegram-каналы. Что известно об инциденте, как беременная шестым ребенком жена бойца СВО попала за решетку?

Екатерина из архангельского села Холмогоры сдавала квартиру посуточно. В новогоднюю ночь ей поступила жалоба на шум от соседей ее арендатора. Женщина отправилась проверить жилье.

На месте один из отдыхающих стал вести себя агрессивно: спровоцировал конфликт, а после этого стал избивать Екатерину руками и ногами. В попытке защититься женщина схватила со стола нож и ударила нападавшего в область подмышки.

Прибывшие на место происшествие полицейские задержали женщину; впоследствии ее обвинили в покушении на убийство, утверждает Telegram-канал Mash. Екатерина получила реальный срок — ее отправили в исправительную колонию на шесть лет, следует из публикации.

Какие еще подробности известны

Женщина в момент инцидента была беременна — она носила шестого ребенка. Он родился, когда Екатерина уже была в колонии. В ближайшее время малыша передадут отцу, который был вынужден экстренно вернуться с СВО.

Муж Екатерины Олег находится в зоне спецоперации с 2022 года. По информации канала, он принимал участие в разминировании 18 километров дороги в Херсонской области, а также удерживал левый берег Днепра от украинских контратак.

Какие еще подобные случаи были недавно

В 2025 году в городе Шарыпово Красноярского края вернувшего в отпуск с СВО военнослужащего Тимофея жестоко избили экс-супруг его девушки с другом, писал NEWS.ru.

Ночью в квартиру, где также находились девушка и двое детей, ворвались двое мужчин и начали избивать бойца. Мужчине, в частности, нанесли удары молотком. После этого агрессоры вывели Тимофея на улицу к машине и попытались погрузить в багажник. Боец в целях самообороны схватился за нож и несколько раз ударил обидчиков.

В травматологии у военнослужащего сначала диагностировали лишь легкий вред здоровью. Однако вскоре его состояние ухудшилось, и врачи провели экстренную операцию по удалению фрагмента черепа. При этом полицейские заинтересовались именно бойцом СВО, так как он напал на мужчин.

Сам Тимофей признался, что экс-супруг его девушки нападает на людей не в первый раз — с бойцом связались ранее пострадавшие от его рук. Сама девушка выступила подстрекателем, создавая интриги между бывшим и новым возлюбленными. Сначала она встала на сторону участника СВО, а затем изменила свои показания, так как опасается, что отца детей могут посадить в тюрьму.

Впоследствии жители Шарыпово создали электронную петицию в поддержку Тимофея. Авторы хотели защитить бойца от уголовного преследования. Затем на ситуацию отреагировал Следственный комитет: глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по обстоятельствам происшествия. Дальнейшее развитие дела не получило огласки в СМИ.

Как не сесть за самооборону

Во время самообороны нельзя пытаться добить нападавшего, подчеркнул адвокат Альберт Халеян. Он пояснил, что закон разрешает наносить любой вред агрессору только при реальной угрозе жизни.

По словам юриста, следствие часто квалифицирует превышение полномочий там, где меры защиты явно не соответствуют характеру нападения, и попытка самозащиты кончается для оборонявшегося тюремным сроком. Добивающие удары и погони за преследователями трактуются правоохранителями не как оборона, а как осознанная расправа. Ключевым фактором для суда остается степень опасности посягательства в конкретный момент времени.

«Когда человека душат, бьют ножом, нападают группой или врываются в дом с явной угрозой для жизни, рамки самообороны гораздо шире», — отметил эксперт.

Халеян подчеркнул, что при внезапном нападении в темноте закон учитывает невозможность трезво оценить масштаб угрозы. Чтобы не стать фигурантом дела, юрист советует прекращать сопротивление сразу после исчезновения опасности и немедленно фиксировать все следы борьбы.

