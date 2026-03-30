Адвокат объяснил, почему люди становятся рецидивистами

Главными причинами рецидива уголовных преступлений являются трудности с адаптацией и враждебность общества, заявил NEWS.ru адвокат Станислав Вершинин. По его словам, граждане, отбывшие наказание в местах лишения свободы, могут вернуться в то же неблагополучное окружение и вновь преступить закон.

Причины сложностей с адаптацией после выхода на свободу (проблемы с трудоустройством и жильем, трудности с получением и оформлением различных документов) кроются во враждебно настроенной социальной среде — начиная от семьи и заканчивая окружающими людьми. Очень часто рецидив происходит в результате возвращения в определенные круги, где происходит подстрекательство к новому преступлению, — объяснил Вершинин.

Он добавил, что в отдельных случаях рецидив происходит на фоне чувства безнаказанности. Вершинин отметил, что в некоторых случаях опасный преступник по ряду причин может избежать наказания.

