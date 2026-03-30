30 марта 2026 в 06:20

Адвокат объяснил, почему люди становятся рецидивистами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Главными причинами рецидива уголовных преступлений являются трудности с адаптацией и враждебность общества, заявил NEWS.ru адвокат Станислав Вершинин. По его словам, граждане, отбывшие наказание в местах лишения свободы, могут вернуться в то же неблагополучное окружение и вновь преступить закон.

Причины сложностей с адаптацией после выхода на свободу (проблемы с трудоустройством и жильем, трудности с получением и оформлением различных документов) кроются во враждебно настроенной социальной среде — начиная от семьи и заканчивая окружающими людьми. Очень часто рецидив происходит в результате возвращения в определенные круги, где происходит подстрекательство к новому преступлению, — объяснил Вершинин.

Он добавил, что в отдельных случаях рецидив происходит на фоне чувства безнаказанности. Вершинин отметил, что в некоторых случаях опасный преступник по ряду причин может избежать наказания.

Ранее адвокат Андрей Алешкин рассказал, что юридических лиц за мойку автомобиля во дворе дома могут оштрафовать на 250 тыс. рублей. Он отметил, что для физических лиц штрафы будут меньше.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число депортаций россиян из США резко выросло
Выходной из-за Пасхи получат жители только одного российского региона
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 102 БПЛА
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 60 БПЛА
Трамп заявил о возможной смерти Хаменеи
Полковника арестовали за аферу на 83,7 млн в Росгвардии
Стало известно о планах создать консорциум по нефти на Ближнем Востоке
Названа бытовая техника, экономящая до 90 литров воды
Бастрыкин взялся за дело о смерти 14-летнего подростка от инсульта
Проливные дожди, жара до +21, снег: как изменился прогноз погоды на апрель
Стало известно, почему молодежь часто выбирает гостевой брак
В Таганроге после атаки повреждены десятки многоквартирных и частных домов
Зоопсихолог рассказала, как подготовить кошку к приходу грумера
Россиян предупредили о хитром способе мошенничества в кикшеринге
Адвокат объяснил, почему люди становятся рецидивистами
«Не всегда фермерские»: раскрыта правда о ярких яичных желтках
Российские военные точными ударами разнесли ангар с техникой ВСУ
Трамп рассматривает рискованную операцию по вывозу урана из Ирана
Трамп допустил гуманитарные поставки нефти на Кубу
SHOT сообщил, что в небе над Тольятти прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Театр

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

