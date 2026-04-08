Апельсиновый манник на Пасху — в этом рецепте я использую весь апельсин: корки не выбрасываю. Вкус просто космос

Беру манку, яйца, сыворотку и целый апельсин — и через 40 минут на столе манник, который пахнет солнцем и тает во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для праздничного чаепития или уютного воскресного дня.

Получается обалденная вкуснятина: золотистая, румяная корочка, а внутри — нежный влажный мякиш с кусочками апельсиновой мякоти и тонким ароматом цедры.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 200 г манной крупы, 250 мл сыворотки (или кефира), 150 г сахара, 1 апельсин, 10 г разрыхлителя, 100 г муки. Манку залейте сывороткой и оставьте на 30 минут. Яйца взбейте с сахаром, добавьте манную массу.

Апельсин вымойте, натрите цедру, выжмите сок, мякоть измельчите. Добавьте в тесто цедру, сок, мякоть, муку и разрыхлитель, перемешайте. Вылейте в смазанную форму, выпекайте при 180 °С 35–40 минут. Готовый манник можно посыпать сахарной пудрой или полить апельсиновой глазурью. Этот десерт станет вашим любимым.

Мария Левицкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

