Манник на сметане в духовке — пышный, нежный, сливочный, тает во рту, проще и быстрее бисквита

Манник на сметане пышный в духовке классический — это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежную, воздушную выпечку к чаю, но не хочет возиться с дрожжами и сложными бисквитами. Никакого отделения белков — просто смешал, дал постоять манке и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный манник с хрустящей золотистой корочкой и невероятно нежной, влажной, пористой мякотью внутри, которая буквально тает во рту. Сметана придает ему сливочный, сдобный вкус и делает структуру маслянистой и рассыпчатой.

Манная крупа в сочетании со сметаной дает эффект «пухового» пирога. Он идеален для завтрака с чашкой кофе, для полдника или как десерт к чаю. Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует. Даже начинающий кулинар справится с этим рецептом.

Для приготовления вам понадобится: 160 г манной крупы, 150 г муки, 2 яйца, 200 г сахара, 250 г сметаны (20% жирности), 1 ч. ложка яблочного уксуса, 1 ч. ложка соды, щепотка соли. В миске смешайте манку со сметаной, оставьте на 30 минут для набухания. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пышности и побеления. Соедините яичную смесь с манно-сметанной. Добавьте соль. Смешайте муку с содой, просейте в тесто. Добавьте уксус (для гашения соды). Аккуратно перемешайте. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом, присыпьте манкой или мукой. Вылейте тесто в форму. Выпекайте 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте маннику остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

