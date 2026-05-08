День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 16:01

Пеку при каждом удобном случае: кофейно-шоколадный манник стал отдельной любовью

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот манник дома исчезает быстрее печенья и тортов. Всё потому, что в тесто я добавляю какао и немного кофе — получается насыщенный шоколадный вкус с лёгкой кофейной ноткой и невероятным ароматом на всю кухню.

И самое приятное — никакой муки и сложной возни. Тесто замешивается буквально за несколько минут обычной ложкой.

Ингредиенты: манка — 320 г, кефир — 400 мл, сахар — 180 г, яйца — 2 шт., сливочное масло — 100 г, какао — 3 ст. л. (можно добавлять еще, но тогда увеличить количество кефира), растворимый кофе — 1,5 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., щепотка соли.

Манку смешиваю с кефиром и оставляю примерно на 15 минут — за это время она хорошо набухает, и манник получается особенно нежным.

Отдельно взбиваю яйца с сахаром и солью, добавляю растопленное сливочное масло, какао и кофе. Всё хорошо перемешиваю до однородной шоколадной массы.

Соединяю обе смеси, добавляю разрыхлитель и аккуратно перемешиваю.

Форму застилаю пергаментом, выливаю тесто и отправляю в духовку.

Выпекаю примерно 35 минут при 180 градусах.

Ранее мы готовили картофельный салат. Некалорийный, вкусный, насыщает надолго и стоит копейки.

Проверено редакцией
Читайте также
4 быстрых рецепта манников: с яблоками, шоколадом, по-арабски и на сметане
Семья и жизнь
4 быстрых рецепта манников: с яблоками, шоколадом, по-арабски и на сметане
Манник «Любимый» без яиц — пушистый, рассыпчатый и невероятно ароматный. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество
Манник «Любимый» без яиц — пушистый, рассыпчатый и невероятно ароматный. Соседи думают, что пеку бисквит
Смешала яйца и зелень — через 5 минут румяные «солнышки» готовы, сытнее и вкуснее пирожков
Общество
Смешала яйца и зелень — через 5 минут румяные «солнышки» готовы, сытнее и вкуснее пирожков
Смешиваю кефир и 4 ингредиента: утром полезный завтрак готов. Ленивая овсянка — это очень просто
Общество
Смешиваю кефир и 4 ингредиента: утром полезный завтрак готов. Ленивая овсянка — это очень просто
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Общество
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
манник
кефир
кофе
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.