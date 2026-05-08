Пеку при каждом удобном случае: кофейно-шоколадный манник стал отдельной любовью

Этот манник дома исчезает быстрее печенья и тортов. Всё потому, что в тесто я добавляю какао и немного кофе — получается насыщенный шоколадный вкус с лёгкой кофейной ноткой и невероятным ароматом на всю кухню.

И самое приятное — никакой муки и сложной возни. Тесто замешивается буквально за несколько минут обычной ложкой.

Ингредиенты: манка — 320 г, кефир — 400 мл, сахар — 180 г, яйца — 2 шт., сливочное масло — 100 г, какао — 3 ст. л. (можно добавлять еще, но тогда увеличить количество кефира), растворимый кофе — 1,5 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., щепотка соли.

Манку смешиваю с кефиром и оставляю примерно на 15 минут — за это время она хорошо набухает, и манник получается особенно нежным.

Отдельно взбиваю яйца с сахаром и солью, добавляю растопленное сливочное масло, какао и кофе. Всё хорошо перемешиваю до однородной шоколадной массы.

Соединяю обе смеси, добавляю разрыхлитель и аккуратно перемешиваю.

Форму застилаю пергаментом, выливаю тесто и отправляю в духовку.

Выпекаю примерно 35 минут при 180 градусах.

