4 быстрых рецепта манников: с яблоками, шоколадом, по-арабски и на сметане

Хороший манник может приготовить даже начинающий кулинар. Возиться с этим пирогом не надо, искать сложные ингредиенты не придется. А если в чем-то ошиблись — не беда. Скорее всего, пирог все равно получится вкусным. Собрали четыре рецепта манников на любой вкус: с яблоками, арабская басбуса с кокосом, классический на сметане и шоколадная зебра для красивого среза.

Важные советы!

Главный секрет любого манника таится в правильной подготовке главного ингредиента. Манка должна набухнуть в жидкости. Не пропускайте этот этап, иначе пирог будет сухим и с крупинками. Время набухания — от 30 минут до часа. Чем дольше, тем нежнее.

После того как приготовили в пирог, обязательно остудите его в форме 10–15 минут, потом аккуратно пройдитесь ножом по краю и переверните форму. Горячие манники очень хрупкие.

Манник № 1: яблочный — сочный, ароматный, не хуже шарлотки

В миске смешайте стакан манки (200 г), стакан кефира (200 мл), полстакана сахара (100 г) и щепотку соли. Оставьте на 30 минут, чтобы манка набухла. Добавьте два яйца, 50 г растопленного сливочного масла и чайную ложку разрыхлителя. Перемешайте. Два яблока очистите, нарежьте кубиками, вмешайте в тесто. Форму смажьте маслом, присыпьте манкой. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут.

Готовый манник получается влажным от яблок и очень ароматным.

Совет: яблоки можно заменить на груши, персики или любые ягоды.

Манник № 2: арабская басбуса с кокосом и йогуртом

Сладкая, влажная, пропитанная сиропом выпечка. В арабских странах ее подают с чаем или кофе.

В миске смешайте стакан манки, стакан сахара, стакан йогурта или густого кефира, 100 г растопленного сливочного масла, два яйца, 50 г кокосовой стружки, чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли. Оставьте на 30 минут. Вылейте тесто в смазанную форму. Выпекайте при 180 градусах 35 минут. Пока пирог печется, сварите сироп: смешайте полстакана сахара, полстакана воды и чайную ложку лимонного сока. Прокипятите 5 минут. Горячий манник залейте сиропом, дайте полностью остыть и пропитаться.

Совет: басбуса становится вкуснее на следующий день, когда сироп полностью впитается.

Как приготовить вкусный манник

Манник № 3: классический на сметане — нежнее не бывает

Этот манник — классический, его рецепт часто встречается в кулинарных книгах. Такой пирог можно есть просто так, с вареньем или посыпать сахарной пудрой. Внутри он нежный и слегка влажный.

В миске смешайте стакан манки, стакан сметаны 20%, полстакана сахара, щепотку соли. Оставьте на час. Добавьте два яйца, 50 г растопленного сливочного масла и чайную ложку разрыхлителя. Перемешайте. Вылейте в форму. Выпекайте при 180 градусах 35–40 минут.

Совет: подавайте с вареньем, сгущенкой, медом или просто посыпьте сахарной пудрой.

Манник № 4: шоколадная зебра — полосатый красавец

Приготовьте тесто как для классического манника на сметане: стакан манки, стакан сметаны, полстакана сахара, щепотка соли, оставьте на час. Добавьте два яйца, 50 г масла и чайную ложку разрыхлителя. Разделите тесто на две равные части. В одну добавьте 2 столовые ложки какао-порошка и 2 столовые ложки молока. В другую ничего не добавляйте.

В смазанную форму выкладывайте тесто слоями: ложку белого, ложку шоколадного, пока не закончится. Зубочисткой сделайте несколько круговых движений для узора. Выпекайте при 180 градусах 40 минут.

Совет: не перемешивайте слои слишком усердно — иначе рисунок пропадет. Достаточно трех-четырех круговых движений.

На срезе получается красивый полосатый рисунок — понравится вашим детям.

Что добавить для разнообразия

В яблочный: корицу, изюм, орехи, груши вместо яблок.

В басбусу: миндаль, кунжут, апельсиновую цедру, розовую воду.

В классический: лимонную цедру, ваниль, мак, сухофрукты.

В шоколадную зебру: белый шоколад в начинку, апельсиновую цедру, добавить кофе в шоколадную часть.

