Никогда не думал, что лук может быть десертом, но этот пирог перевернул мое сознание

Французы умеют превращать простые продукты в шедевры. Этот пирог — чистая магия из лука и теста.
Ингредиенты
Лук репчатый — 5 шт., масло сливочное — 50 г, яйца — 2 шт., мука — 150 г, молоко — 200 мл, сыр твердый — 100 г, соль, перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка.
Как готовлю
Сначала я нарезал лук тонкими полукольцами и обжарил на сливочном масле до золотистого цвета и сладости. Это самое важное — лук должен стать мягким и карамельным, минут 15–20. Тем временем замесил тесто из муки, яйца и щепотки соли, раскатал в пласт и выложил в форму. Для начинки смешал яйца, молоко, тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. В форму с тестом выложил лук, залил яично-молочной смесью и отправил в духовку на 30 минут. Готовый пирог должен схватиться и подрумяниться сверху.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Честно, я закладывался на провал. Думал, будет горько и странно. Но когда достал пирог из духовки, квартира пропахла так, что соседи заглянули в гости.
Главное открытие — лук после запекания становится сладким, почти карамельным, а мускатный орех делает вкус волшебным. Текстура нежная, влажная, сыр тянется. Рекомендую подавать теплым — холодным он тоже вкусный, но магия уходит.