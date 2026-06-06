Никогда не думал, что лук может быть десертом, но этот пирог перевернул мое сознание

Никогда не думал, что лук может быть десертом, но этот пирог перевернул мое сознание

Французы умеют превращать простые продукты в шедевры. Этот пирог — чистая магия из лука и теста.

Ингредиенты

Лук репчатый — 5 шт., масло сливочное — 50 г, яйца — 2 шт., мука — 150 г, молоко — 200 мл, сыр твердый — 100 г, соль, перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка.

Как готовлю

Сначала я нарезал лук тонкими полукольцами и обжарил на сливочном масле до золотистого цвета и сладости. Это самое важное — лук должен стать мягким и карамельным, минут 15–20. Тем временем замесил тесто из муки, яйца и щепотки соли, раскатал в пласт и выложил в форму. Для начинки смешал яйца, молоко, тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. В форму с тестом выложил лук, залил яично-молочной смесью и отправил в духовку на 30 минут. Готовый пирог должен схватиться и подрумяниться сверху.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я закладывался на провал. Думал, будет горько и странно. Но когда достал пирог из духовки, квартира пропахла так, что соседи заглянули в гости.

Главное открытие — лук после запекания становится сладким, почти карамельным, а мускатный орех делает вкус волшебным. Текстура нежная, влажная, сыр тянется. Рекомендую подавать теплым — холодным он тоже вкусный, но магия уходит.