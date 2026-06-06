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06 июня 2026 в 15:03

Никогда не думал, что лук может быть десертом, но этот пирог перевернул мое сознание

Фото: D-NEWS.ru
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Французы умеют превращать простые продукты в шедевры. Этот пирог — чистая магия из лука и теста.

Ингредиенты

Лук репчатый — 5 шт., масло сливочное — 50 г, яйца — 2 шт., мука — 150 г, молоко — 200 мл, сыр твердый — 100 г, соль, перец — по вкусу, мускатный орех — щепотка.

Как готовлю

Сначала я нарезал лук тонкими полукольцами и обжарил на сливочном масле до золотистого цвета и сладости. Это самое важное — лук должен стать мягким и карамельным, минут 15–20. Тем временем замесил тесто из муки, яйца и щепотки соли, раскатал в пласт и выложил в форму. Для начинки смешал яйца, молоко, тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. В форму с тестом выложил лук, залил яично-молочной смесью и отправил в духовку на 30 минут. Готовый пирог должен схватиться и подрумяниться сверху.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я закладывался на провал. Думал, будет горько и странно. Но когда достал пирог из духовки, квартира пропахла так, что соседи заглянули в гости.

Главное открытие — лук после запекания становится сладким, почти карамельным, а мускатный орех делает вкус волшебным. Текстура нежная, влажная, сыр тянется. Рекомендую подавать теплым — холодным он тоже вкусный, но магия уходит.

Проверено редакцией
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