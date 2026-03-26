Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее

Шарлотку приготовить не так легко: то яиц мало взбили, то мука подвела, и в итоге получается суховатый бисквит. Манник в этом плане — настоящий спаситель. Благодаря манной крупе пирог приобретает приятную зернистую структуру, которая идеально впитывает яблочный сок. В результате вы получаете не просто кекс, а настоящий влажный десерт, который остается свежим и на второй день.

Для начала залейте 1 стакан манной крупы 1 стаканом кефира (комнатной температуры) и оставьте минимум на 30 минут. Манка должна набухнуть, иначе в готовом пироге крупинки будут неприятно хрустеть на зубах. Затем взбейте 2 яйца с 1 стаканом сахарного песка и щепоткой соли. Соедините яичную смесь с набухшей манкой, добавьте 100 г растопленного сливочного масла и 1 ч. л. разрыхлителя. Всыпьте 0,5 стакана просеянной муки.

Возьмите 3–4 крупных кисло-сладких яблока, очистите их от сердцевины и нарежьте тонкими слайсами или кубиками. Смешайте яблоки прямо с тестом или выложите их сверху красивым веером. Смажьте форму маслом, присыпьте манкой и вылейте тесто. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40–45 минут. Проверьте готовность шпажкой — она должна выходить сухой.

Совет: за 5 минут до готовности посыпьте десерт смесью сахара и корицы. Сахар карамелизуется, создав тонкую хрустящую корочку.

