Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 14:20

Луковый пирог: готовим домашний деликатес — вы не поверите, что это лук!

Рецепт вкусного лукового пирога Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие относятся к луку скептически, но этот пирог заставляет влюбиться в него с первого кусочка. Секрет в длительном томлении: при жарке лук карамелизуется, теряет свою горечь и приобретает нежный, почти кремовый сладковатый вкус. В сочетании с песочным тестом и сырной заливкой получается блюдо, которое по вкусу напоминает дорогой французский киш, но готовится из самых простых продуктов.

Для основы смешайте 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла (натертого на терке) и 3 ст. л. сметаны. Быстро замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут. В это время приготовьте начинку: возьмите 5–6 крупных луковиц, нарежьте их тонкими полукольцами и обжаривайте на смеси растительного и сливочного масел на медленном огне около 15 минут до мягкости и золотистого цвета. В конце посолите и добавьте щепотку черного перца.

Раскатайте тесто и выложите в форму, сформировав высокие бортики. Сверху распределите обжаренный лук. Для заливки взбейте 3 яйца с 150 г сметаны и 100 г тертого сыра. Залейте этой смесью лук так, чтобы она равномерно распределилась. Отправляйте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Когда заливка схватится и покроется аппетитной румяной корочкой — пирог готов. Дайте ему немного остыть, чтобы начинка стала плотнее, и подавайте к столу.

  • Совет: если вы хотите добавить пирогу пикантности, посыпьте лук перед заливкой небольшим количеством сушеного тимьяна или добавьте в соус щепотку мускатного ореха.

Топ-5 самых вкусных ужинов из детства: собрали подборку рецептов из СССР.

рецепты
пироги
простой рецепт
выпечка
рецепт
кулинария
кухня
лук
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.