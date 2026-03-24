Луковый пирог: готовим домашний деликатес — вы не поверите, что это лук!

Многие относятся к луку скептически, но этот пирог заставляет влюбиться в него с первого кусочка. Секрет в длительном томлении: при жарке лук карамелизуется, теряет свою горечь и приобретает нежный, почти кремовый сладковатый вкус. В сочетании с песочным тестом и сырной заливкой получается блюдо, которое по вкусу напоминает дорогой французский киш, но готовится из самых простых продуктов.

Для основы смешайте 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла (натертого на терке) и 3 ст. л. сметаны. Быстро замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 20 минут. В это время приготовьте начинку: возьмите 5–6 крупных луковиц, нарежьте их тонкими полукольцами и обжаривайте на смеси растительного и сливочного масел на медленном огне около 15 минут до мягкости и золотистого цвета. В конце посолите и добавьте щепотку черного перца.

Раскатайте тесто и выложите в форму, сформировав высокие бортики. Сверху распределите обжаренный лук. Для заливки взбейте 3 яйца с 150 г сметаны и 100 г тертого сыра. Залейте этой смесью лук так, чтобы она равномерно распределилась. Отправляйте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Когда заливка схватится и покроется аппетитной румяной корочкой — пирог готов. Дайте ему немного остыть, чтобы начинка стала плотнее, и подавайте к столу.

Совет: если вы хотите добавить пирогу пикантности, посыпьте лук перед заливкой небольшим количеством сушеного тимьяна или добавьте в соус щепотку мускатного ореха.

