Топ-5 самых вкусных ужинов из детства: рецепты наших бабушек в СССР

В эпоху, когда полки магазинов не баловали изобилием продуктов, наши бабушки умудрялись создавать настоящие кулинарные шедевры из самых простых ингредиентов. Многие до сих пор считают идеальным именно ужин как у бабушки в СССР.

Сегодня популярные блюда советской кухни, рецепты которых когда-то бережно записывали в тетрадки, переживают новое рождение. Это культурный код, объединяющий поколения. В этой статье вспомним культовые позиции меню, которые заставляли нас бежать домой с улицы. Если вас одолевает ностальгия по советской кулинарии, то попробуйте повторить наши рецепты.

Котлеты по-киевски с хрустящей корочкой и тающим маслом

Историк кулинарии Вильям Похлебкин писал, что самый старый рецепт котлет по-киевски датируется 1912 годом. Правда, тогда они назывались новомихайловскими, потому что впервые их приготовили на Михайловской улице в центре Петербурга. Большой популярностью до революции они не пользовались. Настоящая слава пришла к котлетам по-киевски только в советское время: под таким названием они появились в меню ресторанов системы «Интуриста».

Список продуктов на 4 порции

Куриные яйца — 2-3 шт.

Куриная грудка (целая) — 2 шт. (понадобится 4 филе)

Масло сливочное — 100 г

Свежий укроп — небольшой пучок

Хлебопекарная мука высшего сорта — 3 ст. л.

Панировочные сухари (желательно домашние) — 150 г

Приправы — по вкусу

Подсолнечное масло для фритюра — 300–500 мл

Начните с приготовления зеленого масла. Размягченное сливочное масло соедините с мелко нарубленным укропом и щепоткой соли, как следует перемешайте. Сформируйте из масляной смеси четыре продолговатых брусочка, напоминающих по форме пули, и отправьте в морозилку на 20 минут. Этот этап критически важен — масло должно оставаться твердым при формовке котлет.

Куриное филе разделите на большое и малое. Большую часть аккуратно отбейте через пищевую пленку, стараясь не повредить волокна. В центр отбитого филе положите замороженный брусочек масла, накройте малым кусочком филе и плотно заверните, формируя продолговатую котлету. Обваляйте заготовку в муке, затем окуните во взбитые яйца, после чего тщательно обваляйте в панировочных сухарях. Повторите процедуру с яйцом и сухарями еще раз — двойная панировка надежно запечатает масло внутри. Жарьте котлеты в большом количестве хорошо разогретого масла до золотистой корочки (примерно 5 минут), затем поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, еще на 10 минут.

Этот старый рецепт котлет по-киевски позволит сохранить начинку внутри до самого момента подачи.

Рецепты из СССР Фото: Shutterstock/FOTODOM

Макароны по-флотски с мясом и луком — простота и сытость

Впервые блюдо под названием «макароны по-флотски» появилось в легендарной советской книге «Кулинария» в 1955 году. В каждой семье их готовили по-своему, но два ингредиента оставались неизменными: качественные макароны и обжаренный фарш.

Список продуктов

Макароны (лучше взять рожки или перья) — 400 г

Говядина или смесь говядины и свинины — 500 г

Репчатый лук — 2 крупные луковицы

Масло сливочное — 50 г

Приправы — по вкусу

Для классических советских макарон по-флотски надо сначала отварить кусок мяса, а затем прокрутить его через мясорубку. Это давало более нежную текстуру. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Добавьте прокрученное мясо к луку и слегка обжарьте все вместе.

Макароны отварите в подсоленной воде до состояния «почти готовы». Слейте воду, добавьте макароны в сковороду к мясу и луку. Перемешайте и потомите под крышкой 3–5 минут на медленном огне. Если блюдо кажется суховатым, можно добавить пару ложек бульона, в котором варилось мясо. Будет вкусно и без соуса.

Советский рецепт плова Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плов со свининой в казане — главное блюдо воскресного обеда

Еще один классический рецепт советской кухни. Это блюдо со среднеазиатскими корнями прошло в СССР серьезную адаптацию. В европейской части страны баранину часто заменяли на свинину или курицу, что делало блюдо более нежным на вкус.

Список продуктов

Мякоть свинины (советуем взять лопатку или шею) — 600 г

Длиннозерный или пропаренный рис — 500 г

Морковь — 500 г (столько же, сколько риса!)

Лук — 300 г

Чеснок — 1 целая головка

Подсолнечное масло — 150 мл

Зира, соль, барбарис — по вкусу

В казане или тяжелой глубокой сковороде разогрейте масло до появления легкого дымка. Свинину нарежьте крупными кубиками и обжарьте до румяной корочки. Добавьте лук полукольцами, а затем морковь, нарезанную длинной соломкой. Лучше не трите морковь на терке, особенно на мелкой, — она может превратиться в кашу! Когда овощи станут мягкими, залейте их кипятком, чтобы вода едва покрывала мясо, посолите, добавьте специи. Это зирвак — основа плова. Томите его 20 минут.

Рис как следует промойте в холодной воде, пока вода не станет полностью прозрачной. Промытую крупу выложите ровным слоем поверх мяса с морковью, ни в коем случае не перемешивая ингредиенты. Залейте содержимое казана кипятком, используя шумовку для равномерного распределения воды, — уровень жидкости должен быть выше риса на полтора-два сантиметра. В центр риса воткните целую головку чеснока, очищенную от верхней шелухи.

Включите сильный нагрев и варите до тех пор, пока вода не уйдет с поверхности (она должна полностью впитаться в рис). Потом убавьте огонь до минимума, накройте казан чистым полотенцем, а сверху - плотной крышкой. Оставьте плов настаиваться на 25–30 минут. Перед подачей аккуратно перемешайте содержимое, поднимая мясо и морковь со дна, чтобы все ингредиенты распределились равномерно.

Ужин как у бабушки: рецепты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Селедка под шубой — слоеный салат, без которого не обходилcя ни один праздник

Хотя классическая селедка под шубой и ассоциируется с Новым годом, многие готовили ее просто так, чтобы порадовать домочадцев. Происхождение этого салата окутано легендами. Самая красивая гласит, что в 1918 году трактирщик Аристарх Прокопцев придумал его для посетителей своего кабачка. Слои символизировали разные классы общества: сельдь — пролетариат, картофель — крестьянство, свекла — революционную красную идею. А майонез сверху олицетворял победу революции.

Список продуктов

Сельдь слабосоленая (филе) — 300 г

Картофель — 3-4 шт.

Морковь — 2 шт.

Свекла — 2 крупные шт.

Яйца — 4 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 250 г

Все овощи и яйца отварите заранее и полностью охладите. Селедку нарежьте мелким кубиком, лук — еще мельче (его можно обдать кипятком, чтобы убрать горечь). На плоское блюдо первым слоем идет картофель (натертый на крупной терке), затем — сельдь и лук. Смажьте тонким слоем майонеза. Далее выкладывайте морковь, затем яйца и финальным аккордом — ярко-красную свеклу. Каждый слой (кроме селедки) слегка промазывайте майонезом. Секрет идеальной текстуры — не приминать слои ложкой, они должны оставаться воздушными. Чтобы классическая селедка под шубой раскрыла свой вкус, ей нужно постоять в холодильнике минимум 4 часа, а лучше — всю ночь.

Шарлотка: классический рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шарлотка с яблоками — ароматный и пышный десерт к вечернему чаю

Когда основной ужин подходил к концу, наступало время сладкого. Самым быстрым и любимым десертом была яблочная выпечка. Простая яблочная шарлотка по рецепту наших бабушек готовилась из того, что всегда есть в доме. Если неожиданно приходили гости — шарлотка выручала за 40 минут.

Список продуктов

Куриные яйца— 4 шт.

Сахарный песок — 1 стакан (200 г)

Мука пшеничная — 1 стакан (160 г)

Яблоки (лучше кислые) — 3-4 шт.

Сливочное масло — для смазывания формы

Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте дольками или кубиками. Форму для выпечки обильно смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями или мукой. Выложите яблоки на дно. Взбейте яйца с сахаром в крепкую светлую пену (минимум 5–7 минут миксером). Затем аккуратно, лопаткой, вмешайте просеянную муку движениями снизу вверх. Тесто должно напоминать густую сметану. Вылейте его на яблоки и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 30–40 минут. Не открывайте дверцу первые 20 минут, иначе бисквит опадет! Готовность проверьте сухой зубочисткой. По рецепту наших бабушек яблочная шарлотка выходит с хрустящей сахарной корочкой и нежным мякишем.

Секреты советской кухни: почему было так вкусно?

Сегодня многих одолевает ностальгия по советской кулинарии. И мы часто задумываемся: почему те блюда казались такими вкусными? Ответ кроется в деталях. Во-первых, продукты были сезонными, местными, натуральными. Во-вторых, отсутствие спешки. Блюда томили, тушили и варили на медленном огне, позволяя ингредиентам «подружиться» друг с другом.

Приготовить сытный ужин как у бабушки в СССР можно и сегодня. Нужно только четко следовать рецепту, выбирать качественные продукты и не торопиться. Попробуйте приготовить один из этих рецептов.

