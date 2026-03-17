Ходжентский плов: когда классический вариант встречается с изысканной долмой. Аромат виноградных листьев и нежнейший фарш

Это не просто плов, а гармоничное слияние двух легендарных блюд Востока. Сочные виноградные листья, фаршированные ароматным мясом, дарят плову неповторимую глубину и насыщенность, превращая привычное блюдо в гастрономическое путешествие.

Что понадобится

Для плова: рис девзира — 500 г, лук — 4 шт., морковь — 3–4 шт. (крупные), чеснок — 2 головки, масло растительное — 150 мл, зира — 1 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Для долмы: фарш мясной (баранина/говядина) — 400 г, виноградные листья (маринованные) — 30–40 шт., лук (из общего количества) — 1 шт., яйцо — 1 шт., соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Как я его готовлю

Тщательно промываю рис, заливаю свежей водой с щепоткой соли и оставляю замачиваться на 2 часа. Для начинки долмы мелко рублю одну луковицу, перетираю ее с солью, соединяю с фаршем, яйцом и перцем, затем интенсивно вымешиваю до однородности. Виноградные листья промываю, обдаю кипятком на 2 минуты и сразу ополаскиваю холодной водой. На каждый лист выкладываю около столовой ложки фарша и формирую плотные конвертики, которые убираю в холодильник.

В хорошо разогретом казане с раскаленным маслом обжариваю нарезанный полукольцами лук до насыщенного золотисто-коричневого оттенка. Добавляю соломку из моркови и жарю все вместе около 10 минут, периодически помешивая. В этот зирвак закладываю подготовленные долмы, целые головки чеснока (очищенные только от верхней шелухи), зиру и кориандр, солю по вкусу. Вливаю примерно 250 мл кипятка, уменьшаю нагрев и тушу под крышкой 30 минут.

Рис еще раз промываю и даю воде полностью стечь. Равномерно распределяю его поверх зирвака, увеличиваю огонь до сильного и аккуратно через шумовку вливаю кипяток так, чтобы он покрыл рис слоем в 3 см. После того как вода испарится с поверхности, убавляю огонь до среднего и варю рис до готовности. Проверяю готовность, как в классическом плове: рис должен быть рассыпчатым. Делаю в массе несколько проколов до дна казана, накрываю плов плоской тарелкой и затем крышкой. Убавляю огонь до минимального и томлю блюдо на рассекателе 25--30 минут. Перед подачей аккуратно перемешиваю нижний слой с рисом и выкладываю на большое блюдо, сверху распределяю ароматную долму.

