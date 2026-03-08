Шарлотка «Королевская»: готовим самый простой и вкусный яблочный пирог

Даже у такого простого блюда есть свои хитрости: чтобы бисквит не опал, а яблоки не превратились в кашу, нужно знать правильную пропорцию и один маленький секрет. Готовим идеальную шарлотку.

Для идеального теста возьмите 4 крупных яйца и начните взбивать их со щепоткой соли, постепенно всыпая 180 г сахара. Важнейший момент: взбивайте массу не менее 7–10 минут до состояния густой белой пены, которая оставляет отчетливый след от венчика. Именно этот воздух поднимет ваш пирог без лишнего разрыхлителя. Потом аккуратно, лопаткой (не миксером!), вмешайте 160 г просеянной муки. Добавьте в тесто 1 ч. л. корицы и щепотку ванилина.

Подготовьте начинку: 3–4 крупных кислых яблока (лучше всего сорта «Антоновка» или «Гренни Смит») очистите от сердцевины и нарежьте тонкими дольками. Смажьте форму сливочным маслом и слегка присыпьте сахаром — это создаст по краям карамельную корочку. Выложите яблоки на дно, залейте их тестом и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Главное правило: не открывайте дверцу духовки первые 25 минут, иначе нежный бисквит мгновенно «присядет».

Три секрета идеальной шарлотки

Температура ингредиентов. Яйца должны быть комнатной температуры — так они быстрее и стабильнее взбиваются в пышную пену.

Чтобы дольки яблок не опустились на самое дно, обваляйте их в небольшом количестве муки или крахмала перед тем, как заливать тестом.

Если вы хотите получить сверху хрустящую сахарную корочку, посыпьте верх пирога тонким слоем сахарной пудры за 10 минут до готовности.

Совет: попробуйте заменить часть яблок на твердую грушу или добавить горсть брусники — легкая горчинка ягод идеально подчеркнет сладость теста.

