Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 17:30

Грудку больше не жарю — запекаю с творожным сыром: вкусно с миксом салата и чесночным соусом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовлю куриную грудку по-новому: делаю глубокие надрезы, начиняю творожным сыром и помидорами, а сверху посыпаю тертым сыром. Секретный ингредиент — творожный сыр — превращает суховатую птицу в сочный ресторанный деликатес. Получается обалденная вкуснятина: нежная, сочная курица с расплавленной сырной начинкой внутри и румяной сырной корочкой сверху — идеально к ужину или на праздничный стол.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки (около 500 г), 150 г творожного сыра (типа «Хохланд» или «Альметте»), 2 небольших помидора, 100 г твердого сыра, соль, перец, прованские травы по вкусу, немного растительного масла для смазки. Грудки вымойте, обсушите. Сделайте ножом глубокие поперечные надрезы (не дорезая до конца) с интервалом 2 см. Посолите, поперчите с обеих сторон и внутри надрезов. Творожный сыр смешайте с мелко нарезанными помидорами и травами. Заполните начинкой каждый надрез. Выложите грудки в смазанную маслом форму, посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом или рисом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту куриную грудку с творожным сыром и помидорами. Даже те, кто не любит грудку за сухость, просили добавки. Кстати, вместо прованских трав можно взять базилик — получится итальянский акцент. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Обожаю, когда быстро и без заморочек: курица по-домашнему без майонеза — ужин на скорую руку
Общество
Обожаю, когда быстро и без заморочек: курица по-домашнему без майонеза — ужин на скорую руку
Копченая курица и свинина — это хорватское жаркое. Готовлю так — и никакого рагу не надо
Общество
Копченая курица и свинина — это хорватское жаркое. Готовлю так — и никакого рагу не надо
Мешаю муку и дрожжи и беру лук с черри: пышная итальянская фокачча без замеса получается с первого раза
Общество
Мешаю муку и дрожжи и беру лук с черри: пышная итальянская фокачча без замеса получается с первого раза
Все лето запекаю молодую капусту в пакете: вкусный способ съесть много овощей — подаю с зеленью и сметаной
Общество
Все лето запекаю молодую капусту в пакете: вкусный способ съесть много овощей — подаю с зеленью и сметаной
Картошка, огурцы, яйца и сметана — салат «Деревушка» за 20 минут: сытно, сочно, и ничего больше не надо
Общество
Картошка, огурцы, яйца и сметана — салат «Деревушка» за 20 минут: сытно, сочно, и ничего больше не надо
курица
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем муж Блиновской занимается на СВО
Блогер MrBeast первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube
В МВД назвали возможную причину аварии с маршруткой в Подмосковье
На ЗАЭС раскрыли состояние станции после атаки ВСУ
Российский космонавт назвал «вульгарщиной» скафандры от Prada
На химическом заводе «Титановые инвестиции» в Крыму произошла авария
У младенца после госпитализации в организме нашли следы кокаина
На Западе сочли вспышку Эболы «генеральной репетицией»
В США мужчина обнаружил в могиле отца останки незнакомца
Стали известны подробности уникальной операции по спасению кита в Мурманске
Иностранные самолеты потянулись в Россию с одной целью
Захарова развенчала три главных фейка о своей семье
Отдых у воды закончился трагедией в российском регионе
«Ядовитые ягодки и грибочки»: Захарова высказалась о запрете соцсетей в РФ
Захарова объяснила, почему на самом деле западные компании ушли из России
Молодая жена, слова об отъезде из РФ, мнение об СВО: как живет Сергей Пиоро
В Италии увидели предвестников краха ЕС
Пенсионерам рассказали о простом методе для тренировки активности мозга
Отдыхающим пришлось реанимировать ребенка, пока аниматор продолжал шоу
ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с формы перед ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.