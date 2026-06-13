Грудку больше не жарю — запекаю с творожным сыром: вкусно с миксом салата и чесночным соусом

Грудку больше не жарю — запекаю с творожным сыром: вкусно с миксом салата и чесночным соусом

Готовлю куриную грудку по-новому: делаю глубокие надрезы, начиняю творожным сыром и помидорами, а сверху посыпаю тертым сыром. Секретный ингредиент — творожный сыр — превращает суховатую птицу в сочный ресторанный деликатес. Получается обалденная вкуснятина: нежная, сочная курица с расплавленной сырной начинкой внутри и румяной сырной корочкой сверху — идеально к ужину или на праздничный стол.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриные грудки (около 500 г), 150 г творожного сыра (типа «Хохланд» или «Альметте»), 2 небольших помидора, 100 г твердого сыра, соль, перец, прованские травы по вкусу, немного растительного масла для смазки. Грудки вымойте, обсушите. Сделайте ножом глубокие поперечные надрезы (не дорезая до конца) с интервалом 2 см. Посолите, поперчите с обеих сторон и внутри надрезов. Творожный сыр смешайте с мелко нарезанными помидорами и травами. Заполните начинкой каждый надрез. Выложите грудки в смазанную маслом форму, посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте с овощным салатом или рисом.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту куриную грудку с творожным сыром и помидорами. Даже те, кто не любит грудку за сухость, просили добавки. Кстати, вместо прованских трав можно взять базилик — получится итальянский акцент. Находка, а не рецепт!

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