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13 июня 2026 в 14:30

Обожаю, когда быстро и без заморочек: курица по-домашнему без майонеза — ужин на скорую руку

Фото: D-NEWS.ru
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Курица по-домашнему — это быстрый, сочный и очень вкусный ужин, идеальный для лета. Сочная куриная грудка, картофель, лук и шампиньоны в нежной сметанной заливке запекаются до золотистой корочки. Блюдо получается сытным.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 4-5 картофелин, 1 луковица, 300 г шампиньонов (консервированных или свежих), 200 г сметаны, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: картофель и курицу нарежьте крупными кубиками. Лук мелко нарежьте. Грибы нарежьте пластинами. В большой миске смешайте картофель, курицу, лук, грибы, сметану и специи. Выложите в форму для запекания. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до мягкости картофеля и румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить курицу по-домашнему и дала совет: если используете свежие грибы, обжарьте на сухой сковороде до выпаривания влаги, чтобы они не дали сок во время запекания.

Ранее стало известно, как приготовить шашлык, не выходя из дома: запекается ровно 30 минут.

Проверено редакцией
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