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03 июня 2026 в 19:28

Шашлык, не выходя из дома: запекается ровно 30 минут, не плывет в духовке

Фото: D-NEWS.ru
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Это блюдо спасет вас, когда на улице непогода, нет возможности выбраться на природу или просто хочется сочного, ароматного мяса с золотистой корочкой, не прибегая к мангалу.

Вам понадобится: 1 кг свинины (шея или корейка), 2–3 крупные луковицы, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 2 ст. л. уксуса (9%), 3 ст. л. растительного масла, 100 мл газированной минеральной воды.

Рецепт: мясо нарежьте кусками как на шашлык. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте мясо, лук, соль, перец, уксус, масло и минералку. Оставьте мариноваться минимум на 1 час. Противень застелите пергаментом. Выложите куски мяса на расстоянии друг от друга в один слой — так шашлык не поплывет, а будет равномерно запекаться до корочки.

Отправьте в разогретую до 220°C духовку на 15 минут. Достаньте, переверните каждый кусок и запекайте еще 15 минут. Можно переворачивать чаще.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить шашлык дома. Удивило, что он получился сочный и ароматный. А чтобы блюдо стало еще вкуснее, перед запеканием смажьте каждый кусочек смесью меда и соевого соуса (1:1) — это даст карамельную корочку и невероятный блеск.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные бочонки из кабачков.

Проверено редакцией
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