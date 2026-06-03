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03 июня 2026 в 16:18

Гости буквально дерутся за последний кусочек — делюсь рецептом фирменной курочки в беконе

Фото: D-NEWS.ru
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Мед и соевый соус — идеальная пара. Они карамелизуются в духовке, образуя глянцевую, сладковато-соленую глазурь. Бекон становится хрустящим, курица — сочной.

Что понадобится

1 пачка бекона (тонко нарезанного), 6 куриных голеней, соль, сванская соль, сладкая паприка, приправа для курицы (по желанию), 1 ст. л. меда (жидкого), 1 ст. л. соевого соуса.

Как я готовлю

Голени промываю, обсушиваю бумажным полотенцем. При желании снимаю кожу — так бекон будет лучше пропекаться.

Смешиваю соль, сванскую соль, паприку и приправу для курицы. Натираю каждую голень, убираю в холодильник мариноваться на 1–2 часа.

Каждую голень оборачиваю полоской бекона (внахлест). Выкладываю на противень, застеленный фольгой или пергаментом.

Запекаю в разогретой до 180°C духовке 20 минут.

Мед смешиваю с соевым соусом. Достаю противень, смазываю каждую голень получившейся глазурью. Возвращаю в духовку еще на 10–15 минут до золотистой карамельной корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, что бекон будет отставать от курицы. Но если оборачивать плотно внахлест, он держится отлично. Главное — не передержать в духовке, иначе бекон станет слишком сухим. Сванская соль — находка, аромат невероятный. Советую мариновать не меньше 2 часов, а лучше с вечера.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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