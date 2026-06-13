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13 июня 2026 в 13:00

Полкило печени и 2 ложки риса, держу пару минут на сковородке и накрываю ужин: печеночные оладьи

Фото: D-NEWS.ru
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Печеночные оладьи с рисом — это нежное, сытное и полезное блюдо на замену обычным печеночным котлетам.

Рис в составе играет важную роль: он делает текстуру оладий более рыхлой и воздушной, впитывает лишнюю влагу, благодаря чему оладьи не разваливаются и остаются сочными внутри.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г печени (говяжьей, свиной или куриной), 2 ст. л. вареного риса, 1 яйцо, 1 луковица, 2 ст. л. муки, соль, перец, паприка, растительное масло. Для соуса: 150 г сметаны, пучок зелени (укроп, петрушка), соль.

Как приготовить

Печень необходимо перемолоть в блендере или мясорубке. Лук мелко натереть или накрошить. В миске смешать печеночный фарш, рис, яйцо, лук, муку, соль и специи. Разогреть сковороду с маслом, выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.

Жарить с двух сторон до золотистой корочки. Для соуса смешать сметану с рубленой зеленью и солью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить оладьи по этому рецепту и была удивлена, несмотря на несвойственную печени сочность, они получились не сухими. А чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в тесто немного тертой моркови или обжаренного лука.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые пирожки с капустой.

Проверено редакцией
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