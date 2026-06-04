Духовку даже не включаю: ленивые пирожки с капустой на сковороде — пышные, как беляши

Духовку даже не включаю: ленивые пирожки с капустой на сковороде — пышные, как беляши

Ленивые пирожки с капустой — это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто обожает домашнюю выпечку, но не любит возиться с тестом. Пирожки получаются удивительно пышными, золотистыми и воздушными.

Для начинки возьмите: 300 г белокочанной капусты, луковица, морковь, соль, перец, растительное масло. Для теста: 250 мл кефира, 2 яйца, 200 г муки, 0,5 ч. л. соды, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара.

Рецепт: капусту нашинкуйте, лук и морковь мелко нарежьте. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости, посолите, поперчите, остудите. Для теста смешайте кефир, яйца, соль, сахар, соду, затем добавьте муку и перемешайте до консистенции густой сметаны.

Разогрейте сковороду с маслом. Выложите ложку теста, сверху — ложку капустной начинки, затем снова ложку теста, стараясь, чтобы начинка оказалась внутри. Жарьте пирожки с двух сторон до золотистой корочки на среднем огне.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить пирожки по этому рецепту и рекомендовала для большего вкуса добавить в начинку немного рубленого укропа и щепотку тмина — это придаст капусте пикантный аромат.

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