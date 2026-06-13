Все лето запекаю молодую капусту в пакете: вкусный способ съесть много овощей — подаю с зеленью и сметаной

Все лето запекаю молодую капусту в пакете: вкусный способ съесть много овощей — подаю с зеленью и сметаной

Пока все режут салаты, я беру молодую капусту, морковь и лук — складываю в пакет для запекания, добавляю масло и специи, завязываю и через 30 минут достаю горячее, сочное блюдо. Никакой грязной посуды, никакого стояния у плиты. Получается обалденная вкуснятина: капуста мягкая, но не разваренная, с легким хрустом, пропитанная ароматами лука и моркови — хоть на обед, хоть на ужин, а готовится быстрее, чем вы нарежете салатницу.

Для приготовления вам понадобится: 700 г молодой капусты, 1 луковица, 1 морковь, 4 ст. ложки растительного масла, 0,75 ч. ложки соли, черный перец по вкусу, зеленый лук для подачи. Капусту мелко нашинкуйте. Морковь натрите на крупной терке или нарежьте соломкой, лук — полукольцами. В пакет для запекания сложите все овощи, добавьте соль, перец и масло. Завяжите пакет и энергично встряхните, чтобы все перемешалось. Выложите пакет на противень, сделайте сверху пару маленьких надрезов для выхода пара. Запекайте при 200°C 30 минут. Готовую капусту переложите в миску, посыпьте измельченным зеленым луком. Подавайте горячей как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту капусту в пакете. Даже те, кто не любит тушеную капусту, просили добавки. Кстати, вместо моркови можно добавить болгарский перец — появится сладкая нотка. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.