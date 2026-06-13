Самое простое блюдо из капусты — это лепешка: понадобятся половина кочана, 2 яйца и 3 ложки муки

Капустная лепешка — это максимально простое, но сытное блюдо. Хрустящая корочка, нежная середина и минимум ингредиентов — это идеальный вариант для быстрого завтрака, ужина или перекуса.
Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло.
Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками. Добавьте яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите капустную массу, разровняйте в виде круглой лепешки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки (по 5–7 минут). Подавайте горячей со сметаной или просто так.
Личный опыт
Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и обратила внимание, что в качестве разнообразия в тесто можно добавлять немного тертого сыра или мелко рубленой зелени.
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