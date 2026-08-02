Мука, кефир и сыр — пеку грузинские хачапури по-аджарски: тягучие, с сырным желтком и золотистой корочкой, как в Тбилиси

Беру муку, кефир и сыр — и за 40 минут пеку грузинские хачапури по-аджарски: тягучие, с сырным желтком и золотистой корочкой, как в Тбилиси. Никакой поездки в Грузию не нужно — простое тесто на кефире без дрожжей и правильная начинка из сулугуни. Хачапури получаются с хрустящими бортиками, а внутри — расплавленный сыр, в который вбивается яйцо, превращая всё в невероятно нежную и маслянистую массу. Ломаете уголок, макаете в сыр с желтком — и вы в грузинском дворике. Готовится в духовке за полчаса, а съедается за минуту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка соли, 400 г сыра сулугуни (или смеси сулугуни с моцареллой), 2 яйца, 50 г сливочного масла. В миске смешайте кефир, яйцо, соль и соду. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто, оставьте на 20 минут. Сыр натрите на крупной тёрке. Разделите тесто на 4 части, раскатайте в овалы, заверните края в виде бортиков, положите сырную начинку. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут. Достаньте, сделайте углубление в сыре, вбейте яйцо и запекайте ещё 5–7 минут до схватывания белка, положите кусочек масла. Подавайте сразу, обмакивая хлебные бортики в желток.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти хачапури для друзей. Даже те, кто не бывал в Грузии, оценили их аутентичность. Кстати, вместо сулугуни можно взять адыгейский сыр с добавлением моцареллы — получится не менее вкусно. Находка, а не рецепт!