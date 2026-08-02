Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 11:00

Мука, кефир и сыр — пеку грузинские хачапури по-аджарски: тягучие, с сырным желтком и золотистой корочкой, как в Тбилиси

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, кефир и сыр — и за 40 минут пеку грузинские хачапури по-аджарски: тягучие, с сырным желтком и золотистой корочкой, как в Тбилиси. Никакой поездки в Грузию не нужно — простое тесто на кефире без дрожжей и правильная начинка из сулугуни. Хачапури получаются с хрустящими бортиками, а внутри — расплавленный сыр, в который вбивается яйцо, превращая всё в невероятно нежную и маслянистую массу. Ломаете уголок, макаете в сыр с желтком — и вы в грузинском дворике. Готовится в духовке за полчаса, а съедается за минуту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка соли, 400 г сыра сулугуни (или смеси сулугуни с моцареллой), 2 яйца, 50 г сливочного масла. В миске смешайте кефир, яйцо, соль и соду. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто, оставьте на 20 минут. Сыр натрите на крупной тёрке. Разделите тесто на 4 части, раскатайте в овалы, заверните края в виде бортиков, положите сырную начинку. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут. Достаньте, сделайте углубление в сыре, вбейте яйцо и запекайте ещё 5–7 минут до схватывания белка, положите кусочек масла. Подавайте сразу, обмакивая хлебные бортики в желток.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти хачапури для друзей. Даже те, кто не бывал в Грузии, оценили их аутентичность. Кстати, вместо сулугуни можно взять адыгейский сыр с добавлением моцареллы — получится не менее вкусно. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Забыла про скучные оладьи — к чаю подаю сливовые трубочки: вкуснее оладий, сочнее пирогов
Общество
Забыла про скучные оладьи — к чаю подаю сливовые трубочки: вкуснее оладий, сочнее пирогов
Вместо трехчасового варенья — ягодное пюре с медом и имбирем: замораживаю в формочках и подаю к чаю как конфету
Общество
Вместо трехчасового варенья — ягодное пюре с медом и имбирем: замораживаю в формочках и подаю к чаю как конфету
Беру 3 яйца и пачку масла — готовлю «Царский стол» с картошкой: сытный ужин, который исчезает со стола первым
Общество
Беру 3 яйца и пачку масла — готовлю «Царский стол» с картошкой: сытный ужин, который исчезает со стола первым
Просто добавляю тертые яблоки в творог и манку: королевский сырник — на вкус как яблочный зефир
Общество
Просто добавляю тертые яблоки в творог и манку: королевский сырник — на вкус как яблочный зефир
Шарлотку больше не пеку — готовлю яблочное суфле с корицей: оно пышнее пирога и нежнее зефира, идеально к чаю
Общество
Шарлотку больше не пеку — готовлю яблочное суфле с корицей: оно пышнее пирога и нежнее зефира, идеально к чаю
рецепты
выпечка
завтраки
хачапури
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье девочки
Раскрыты последствия масштабного наводнения в Приморье
Звезда сериала «Золотое дно» скрывала рождение ребенка
Две крупнейшие экономики впервые за 15 лет вмешались в курс иены
Ветеран «Альфы» ответил, как СБУ могла узнать о мероприятии в центре Москвы
Сибирские специалисты выясняют причины массовой гибели пчел
Американская компания попыталась запретить «Ботокс» в России
В Подмосковье объявили желтый уровень опасности
Курникова и Иглесиас спустили полмиллиарда рублей на коммуналку в Майами
Экс-премьер Украины рассказал, как детей учат ненавидеть русских
Вин Дизель расплакался из-за сценария к фильму в культовой франшизе
«Звенья одной цепи»: ветеран «Альфы» о взрыве в ресторане в центре Москвы
«Замирают на месте»: боец «Севера» раскрыл секрет охоты на дроны ВСУ ночью
В России появится свой «Диснейленд»
Мужчина покорил 70-метровую мусорную гору
Украинок заставили извиниться за любовь к русским песням
«Распродать за бесценок»: Зеленского обвинили в уничтожении Украины
Появились подробности пропажи 17-летнего подростка в Бурятии
Стала известна судьба обвиняемой в похищении девочки с тойтерьером
Взрыв на Кудринской в Москве: кто был целью, след СБУ, новости 2 августа
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.