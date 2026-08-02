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02 августа 2026 в 08:00

Просто добавляю тертые яблоки в творог и манку: королевский сырник — на вкус как яблочный зефир

Фото: D-NEWS.ru
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Этот королевский сырник — настоящее открытие. Ингредиенты обычные, но благодаря сочетанию творога, манки и тертых яблок по текстуре и вкусу он больше похож на воздушный яблочный зефир.

Ингредиенты: 500 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 100 г манной крупы, 2 яблока (кисло-сладких), щепотка соли, ванилин, 50 г сливочного масла для формы. Яблоки очистите, натрите на крупной терке. Творог пробейте блендером или протрите через сито, смешайте с яйцами, сахаром, манкой, ванилином и солью, добавьте тертые яблоки. Вылейте массу в смазанную маслом форму и запекайте 35–40 минут при 180 градусах до румяного верха.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что сырник оказался совсем не похож на запеканку, а если оставить его в выключенной духовке после приготовления на 15 минут — он сохранит пышность и не осядет.

Ранее стало известно, как приготовить оладьи «Дачные» из творога, кабачка и чеснока.

Проверено редакцией
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рецепты
выпечка
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
Просто добавляю тертые яблоки в творог и манку: королевский сырник — на вкус как яблочный зефир Этот королевский сырник — настоящее открытие. Ингредиенты обычные, но, благодаря сочетанию творога, манки и тертых яблок, по текстуре и вкусу он больше похож на воздушный яблочный зефир.
500 г творога
3 яйца
100 г сахара
100 г манной крупы
2 яблока (кисло-сладких)
щепотка соли
ванилин
50 г сливочного масла для формы
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Яблоки очистите, натрите на крупной терке. Творог пробейте блендером или протрите через сито, смешайте с яйцами, сахаром, манкой, ванилином и солью, добавьте тертые яблоки.
Вылейте массу в смазанную маслом форму и запекайте 35-40 минут при 180 градусах до румяного верха.
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