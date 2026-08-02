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02 августа 2026 в 08:28

Беру 3 яйца и пачку масла — готовлю «Царский стол» с картошкой: сытный ужин, который исчезает со стола первым

Фото: D-NEWS.ru
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Вместо магазинных пирожков с непонятной начинкой я делаю один большой пирог, который накормит всю семью. Тесто — нежнейшее, но без заморочек, а внутри — проверенная классика: картошка с луком и вареными яйцами. Подаю со сметаной или просто с чаем — идеальный уютный ужин.

Ингредиенты

Для теста: мука — 350 г, сливочное масло — 85 г, сметана — 95 г, яйца — 1 шт., соль — 1 щепотка, разрыхлитель — 5 г. Для начинки: картофель — 500 г, лук репчатый — 220 г, яйца вареные — 3 шт., сливочное масло — 20 г, растительное масло — 45 мл, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю картофель и яйца, а тем временем замешиваю тесто: рублю холодное сливочное масло с мукой и разрыхлителем в крошку, добавляю сметану, яйцо, соль и быстро собираю в шар — убираю в холод на полчаса. Лук обжариваю на смеси сливочного и растительного масла до золотистости, картофель разминаю, смешиваю с луком и рублеными яйцами. Тесто делю на две неравные части, большую раскатываю и выкладываю в форму, сверху — начинка, накрываю второй лепешкой, защипываю края и делаю проколы для выхода пара. Отправляю в разогретую до 190 градусов духовку на 15–30 минут — до уверенной румяной корочки, а потом даю немного остыть и нарезаю на аппетитные куски.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот пирог. Меня покорила его слоистая текстура: тонкое тесто у основания пропиталось сливочным ароматом, а верхушка приятно хрустела. Начинка получилась бархатистой и очень сочной. Советую перед подачей дать ему постоять минут 10 на решетке — тогда корочка не отсыреет от горячего пара, и его будет проще нарезать на ровные куски.

Проверено редакцией
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