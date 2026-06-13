Картошка, огурцы, яйца и сметана — салат «Деревушка» за 20 минут: сытно, сочно, и ничего больше не надо

Картошка, огурцы, яйца и сметана — салат «Деревушка» за 20 минут: сытно, сочно, и ничего больше не надо

Беру молодую картошку, соленые огурцы, яйца и сметану с майонезом — варю картофель с лавровым листом и стеблями укропа, нарезаю, смешиваю с огурцами, зеленью и заправкой. Получается обалденная вкуснятина: нежная, рассыпчатая картошечка, хрустящие огурчики, пикантная горчица и свежая зелень — салат, который заменяет полноценный обед. Сытно, вкусно, а готовится на раз.

Для приготовления вам понадобится: 700 г молодого картофеля, 2 лавровых листа, по 2 стебля укропа и петрушки для варки, 3 соленых огурца, 3 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки майонеза, 1 ч. ложка зернистой горчицы, 5–6 перьев зеленого лука, 3–4 веточки укропа, 3 яйца, соль и перец по вкусу. Картофель отварите в кожуре с лавровым листом и стеблями зелени до мягкости, остудите и очистите. Яйца отварите вкрутую. Картошку и яйца нарежьте кубиками, огурцы — мелкими кусочками, лук и укроп мелко порубите. Смешайте сметану, майонез и горчицу, заправьте салат, посолите и поперчите. Перемешайте и подавайте. Идеально как самостоятельное блюдо.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот салат из молодой картошки. Даже те, кто не любит картофельные салаты, просили добавки. Кстати, вместо соленых огурцов можно взять маринованные — кислинка будет ярче. Находка, а не рецепт!

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