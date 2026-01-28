Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Котлеты по-киевски — ленивый вариант: с чесноком и петрушкой. Мой лайфхак, чтобы сок не вытекал!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Классический рецепт требует отбивного филе, но этот лайфхак дает тот же волшебный эффект «фонтана» сока, используя простой куриный фарш. Вы экономите время на подготовке, но не в ущерб вкусовой драматургии блюда.

Для котлет беру 100 граммов сливочного масла, нарезаю его на 6–8 небольших кубиков и убираю в морозилку минимум на 30 минут, чтобы оно стало твердым. Пока масло замораживается, мелко рублю пучок петрушки и 2 зубчика чеснока. В глубокой миске смешиваю 500 граммов куриного фарша, одно яйцо, 2 столовые ложки панировочных сухарей, рубленую зелень с чесноком, соль и черный перец по вкусу. Фарш хорошо вымешиваю руками до однородной и липкой массы. Делю ее на 6–8 равных частей. Из каждой части формирую толстую лепешку, в центр которой кладу один замороженный кубик масла. Края лепешки аккуратно защипываю, полностью запечатывая масло внутри, и формирую аккуратную овальную котлету, стараясь, чтобы фарш распределился равномерно.

Каждую котлету обваливаю в дополнительных панировочных сухарях со всех сторон. Разогреваю на сковороде достаточное количество растительного масла. Обжариваю котлеты на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до образования плотной золотистой корочки. Затем уменьшаю огонь до минимума, накрываю сковороду крышкой и томлю котлеты еще 5-7 минут, чтобы они точно пропеклись внутри. Подаю сразу, аккуратно разрезая, чтобы нежный масляный сок остался внутри до первого укуса.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

