Котлеты по-киевски — ленивый вариант: с чесноком и петрушкой. Мой лайфхак, чтобы сок не вытекал!

Классический рецепт требует отбивного филе, но этот лайфхак дает тот же волшебный эффект «фонтана» сока, используя простой куриный фарш. Вы экономите время на подготовке, но не в ущерб вкусовой драматургии блюда.
Для котлет беру 100 граммов сливочного масла, нарезаю его на 6–8 небольших кубиков и убираю в морозилку минимум на 30 минут, чтобы оно стало твердым. Пока масло замораживается, мелко рублю пучок петрушки и 2 зубчика чеснока. В глубокой миске смешиваю 500 граммов куриного фарша, одно яйцо, 2 столовые ложки панировочных сухарей, рубленую зелень с чесноком, соль и черный перец по вкусу. Фарш хорошо вымешиваю руками до однородной и липкой массы. Делю ее на 6–8 равных частей. Из каждой части формирую толстую лепешку, в центр которой кладу один замороженный кубик масла. Края лепешки аккуратно защипываю, полностью запечатывая масло внутри, и формирую аккуратную овальную котлету, стараясь, чтобы фарш распределился равномерно.
Каждую котлету обваливаю в дополнительных панировочных сухарях со всех сторон. Разогреваю на сковороде достаточное количество растительного масла. Обжариваю котлеты на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до образования плотной золотистой корочки. Затем уменьшаю огонь до минимума, накрываю сковороду крышкой и томлю котлеты еще 5-7 минут, чтобы они точно пропеклись внутри. Подаю сразу, аккуратно разрезая, чтобы нежный масляный сок остался внутри до первого укуса.
Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.