28 января 2026 в 12:15

Вычеркивайте этих людей из жизни, пока не поздно — древняя китайская пословица сегодня актуальна как никогда

Фото: D-NEWS.ru
Страх одиночества часто заставляет держаться за тех, кто рядом, даже если отношения односторонние. Вы помогаете, поддерживаете, вкладываетесь — а в ответ тишина: ни благодарности, ни участия, ни шага навстречу. Это не про доброту, а про привычку «тащить» чужую жизнь на себе.

Важно не ждать «оплаты» за каждое добро, но замечать баланс. Если человек постоянно берёт и никогда не отдаёт — ни временем, ни вниманием, ни элементарным уважением — вы ему либо не нужны, либо вы для него удобны. Доверяйте ощущению: с кем-то тепло и взаимно, а с кем-то вы всегда в роли спасателя.

Китайская мудрость говорит просто: «Между тобой и другим человеком всегда десять шагов. Если ты прошёл свои пять, а тебя никто не встретил — разворачивайся и уходи». Не отвечают — не добивайтесь. Игнорируют — не объясняйтесь. Кто не идёт к вам навстречу, того не держите рядом.

Иногда кажется, что если отпустить человека, станет пусто. Но на деле освобождается место — для спокойствия, уважения и людей, с которыми не нужно заслуживать внимание. Настоящие отношения не держатся на страхе остаться одному. Они строятся на взаимности, где не приходится тянуть, доказывать и постоянно ждать отклика. Уход от тех, кто не идёт навстречу, — это не поражение, а выбор себя и своей внутренней тишины.

Ранее мы рассказывали, почему праздновать дни рождения больше не модно. Умные и счастливые люди давно отказались.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
