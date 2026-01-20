Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:45

Праздновать дни рождения больше не модно: умные и счастливые люди давно отказались — вот почему

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Для многих день рождения по-прежнему кажется обязательной точкой в году: гости, тосты, подарки, шум и ощущение «главного дня». Но если присмотреться к людям внутренне спокойным, зрелым и по-настоящему довольным жизнью, можно заметить одну деталь — они все чаще перестают отмечать свой день рождения в привычном формате. И делают это осознанно. Почему так происходит? Причины куда глубже, чем усталость или нелюбовь к шумным компаниям.

Им больше не нужно доказывать свою значимость через праздник. В молодости день рождения часто становится способом почувствовать себя важным: услышать теплые слова, собрать вокруг людей, убедиться, что тебя ценят. Но со временем приходит другое ощущение — понимание собственной ценности без внешних подтверждений. Тем, кто опирается на себя, не нужны громкие тосты и обязательные поздравления, чтобы знать, кто они и чего стоят.

Они выбирают искренность, а не календарную формальность. С возрастом становится ясно: самые теплые слова редко звучат «по расписанию». Настоящая забота — это звонок без повода, встреча в сложный день, внимание тогда, когда его не ждут. Массовые поздравления в одну дату теряют вес, если за ними не следует ничего настоящего.

Они больше не хотят играть в чужие сценарии. Типичный день рождения часто превращается в обязательство: накрыть стол, угодить всем, улыбаться из вежливости и терпеть усталость. Многие в какой-то момент понимают, что этот сценарий не про радость, а про привычку. И тогда выбирают тишину, путешествие, время с самыми близкими или просто обычный день — но прожитый по-настоящему.

Ранее мы рассказывали, о чем стоит запомнить после 40. Многие занимаются попустительством.

Проверено редакцией
день рождения
праздники
компании
вечеринка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польский генерал решил угнать машину жены Туска и горько поплатился
В Евросоюзе пообещали «не начинать драку» с США из-за Гренландии
Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.