Синхронист дал советы, как работать с пословицами и поговорками

Работа с пословицами, поговорками и фразеологическими оборотами является сложной, в этом процессе следует переводить смыслы, заявил РИА Новости профессиональный синхронист-переводчик Алексей Королев. Он признал, что случаются и досадные ошибки, которые профессиональное сообщество запоминает на долгие годы. Синхронист подчеркнул, что успешная работа с пословицами и поговорками напрямую зависит от уровня эрудиции и профессиональной подготовки переводчика.

Переводить слова — это плохо. Переводить надо смыслы. <...> Что касается фразеологизмов, то, во-первых, любой перевод контекстуален. И если вы поймаете за пуговицу переводчика-синхрониста и спросите, слушай, а как будет по-английски вот это? В 90% случаев вам переводчик скажет, что я не знаю, — указал специалист.

Во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин использовал русскую народную пословицу для ответа на попытки западных стран установить мировую гегемонию — «против лома нет приема, окромя другого лома». Глава государства пояснил, что это выражение точно отражает суть современных мировых процессов.

Ранее специальный представитель президента Российской Федерации по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев доставил в Соединенные Штаты шоколадные конфеты с цитатами Путина в качестве дипломатического презента. На обертке одной из конфет размещена надпись «Своих не бросаем», а на коробке приведена известная фраза российского лидера о бессмысленности ведения диалога с Россией с позиции силы.